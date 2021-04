Juventude vence Cruzeiro em campo pesado e volta para o G-4

No estádio Alfredo Jaconi, o Juventude venceu o Cruzeiro por 1 a 0, em jogo válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado (16). O único gol foi marcado por Rafael Grampola no primeiro tempo.

Jogo pesado

Com as chuvas na cidade de Caxias do Sul, o campo do Alfredo Jaconi ficou encharcado, o que contribuiu para um jogo de futebol um pouco lento. As duas equipes começaram chegando bastante ao ataque, porém sem qualidade em concluir as jogadas.

Aos 21 minutos, Matheus Pereira puxou Capixaba pela camisa dentro da área e o árbitro marcou pênalti para o Juventude. Na cobrança, Rafael Grampola chutou forte e converteu. A partir daí, os mandantes seguraram o resultado e apostaram no contra-ataque. Muito pessoal atrás, e poucos para atacarem. Mesmo assim, o Cruzeiro deu uma desanimada.

No segundo tempo, a Raposa voltou mais pilhada e até chegou a empatar com Rafael Sóbis aos cinco minutos, porém o bandeira pegou impedimento no lance. O Juventude manteve a mesma proposta de jogo, tendo uma certa improdutividade ofensiva.

Já no final da partida, o Cruzeiro voltou a pressionar e buscar o gol. Quase conseguiu num chute de fora da área de William Pottker, que explodiu no travessão, aos 42 minutos. Em pelo o menos outros dois lances, o goleiro Marcelo Carné evitou um possível empate no Alfredo Jaconi.

Classificação e próximos compromissos

O resultado positivo colocou o Papo na quarta posição, com 55 pontos, dois a mais que o CSA, que empatou na rodada com o Avaí – outro clube que briga pelo G-4.

A Raposa, agora, está matematicamente garantida na Série B do ano que vem. O clube está na 13ª posição, com 44 pontos, e não almeja mais nada na competição.

O Juventude volta a campo na terça-feira (19), fora de casa, em partida com o Avaí. O Cruzeiro jogará um dia depois, em casa, com o Operário que luta para entrar no G-4.