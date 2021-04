Paraná visita Oeste precisando de milagre para se manter na Série B

O Oeste recebe a equipe do Paraná Clube na noite desta terça-feira (26), às 19h15, na Arena Barueri, em jogo válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. As duas equipes se encontram na zona de rebaixamento, mas apenas os visitantes ainda sonham com a permanência na segunda divisão do campeonato nacional.

A situação do Tricolor da Vila é complicada. A equipe se encontra na 18ª colocação, com 36 pontos e nove vitórias. O Figueirense, primeira equipe dentro do Z-4, tem 39, mas só tem mais um jogo a fazer e possui 9 vitórias, enquanto o primeiro fora da zona, Vitória, tem 42 pontos, também 9 vitórias e duas partidas para jogar. O Paraná precisa vencer suas duas últimas partidas e torcer que a equipe baiana perca. Nesse caso, o resultado do Figueirense não importa, já que a equipe pode chegar a apenas 10 vitórias, enquanto o Paraná chegaria a 11.

Oeste faz 100 anos sem motivos para comemorar; Cavalo tem dois desfalques para a partida

A equipe paulista completou 100 anos na última segunda-feira (25), mas não tem motivos para celebrar, já que foi rebaixada para a Série C de 2021 e jogará a A2 do Campeonato Paulista.

Dentro de campo, o técnico da equipe, Roberto Cavalo, não terá Caio e De Paula à sua disposição, já que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, o banco de reservas deverá ter poucos jogadores, tendo em vista que muitos foram liberados e não disputam esse final de Série B.

O Oeste deve jogar com: Caíque França; Raí Ramos, Vitão, Maurício Barbosa e Rael; Yuri, Matheus Índio e Diogo; Léo Ceará, Pedrinho e Bruno Lopes.

Paraná busca milagre sem seu principal jogador

Precisando desesperadamente da vitória, Tricolor da Vila terá um importante desfalque para essa rodada. O meia Renan Bressan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não pode jogar. Thiago Alves, que está de volta, deve ganhar a vaga do armador. Outro retorno é do capitão Fabrício, formando dupla com Rafael Lima. Philipe Maia volta para o banco.

No ataque, o técnico ainda tem dúvidas sobre quem escalar. O lateral Juninho, que atuou como atacante na última partida, ainda é opção, fazendo dupla com Bruno Lopes. Andrew, Gabriel Pires e Guilherme Biteco também estão à disposição.

O Tricolor da Vila luta pela permanência na Série B com: Renan; Paulo Henrique, Rafael Lima, Fabrício e Jean Victor; Karl, Higor Meritão e Thiago Alves (Gabriel Kazu); Andrew (Juninho), Bruno Lopes e Gabriel Pires (Biteco).