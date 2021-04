No ano do centenário, Oeste amarga dois rebaixamentos

O centenário do Oeste não foi do jeito que a equipe queria. O time que enfrentou o Confiança no dia 16 foi derrotado por 1 a 0, na Arena Barueri. Antes de entrar em campo o Rubro-negro já sabia que estava rebaixado para a Série C, já que o Figueirense havia vencido o Brasil de Pelotas e deixou o Z-4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Bi-rebaixamento

Esse é o segundo rebaixamento do Oeste nesta temporada. A equipe paulista também caiu para a Série A2 do Campeonato Paulista após terminar em último.

A temporada do Oeste foi realmente desastrosa e justamente no ano do seu centenário. A equipe teve um aproveitamento de apenas 25% dos pontos disputados, três treinadores já assumiram e uma das piores campanhas da Série B.

Campanhas desde 2013

Desde 2013, as campanhas do Oeste na Série B do Campeonato Brasileiro sempre ficaram bem próximas da Série B, mas em 2020 não conseguiu escapar.

Em 2013, o Rubrão terminou a competição já 15ª posição, com 46 pontos. Em 2014, terminou na mesma posição, só que com 48 pontos. 2015 o Oeste terminou em 16º com 44 pontos.

Em 2017 teve a sua melhor campanha na Série B e terminou em sexto, com 59 pontos. No ano seguinte, em 16º, com 46 pontos. Em 2019 novamente terminou em 15º com 41 pontos.

Pouco a comemorar

No dia do seu centenário, o Rubrão praticamente não tem nada a comemorar. A equipe vive um momento difícil de sua história, e também não conta com o apoio do seu torcedor, que durante muitos anos, esteve ao lado da equipe, tanto nas conquistas, como nas derrotas. Isso porque, em 2016, o Rubrão deixou a cidade de Itápolis, onde foi fundado.

Em Itápolis, o Rubrão mandava seus jogos no estádio de Amaros, que é de administração municipal. só que no decorrer dos anos o espaço demandava de reformas e adaptações que passaram para a conta do clube, que não tinha condições de arcar com as despedas. Hoje o estádio encontra-se em situação de abandono.

A última partida do Oeste no estádio dos Amaros foi em abril de 2016, em um empate com o XV de Piracicaba. A mudança do clube, inclusive, gerou revolta e protesto do seu torcedor.

Em 2021 justamente no ano do seu centenário o Oeste vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, além disso também disputará a Série A2 do Campeonato Paulista o clube foi o lanterna do Paulistão e termina a Série B também na última colocação.