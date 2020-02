CBF divulga tabela básica do Campeonato Brasileiro da Série B 2020

Na tarde desta sexta-feira (28), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica do Campeonato Brasileiro da Série B de 2020. Após realizar conselho técnico com representantes dos 20 clubes participantes realizados na sede da entidade máxima do futebol nacional, a primeira rodada foi oficializada.

A grande novidade será a presença do Cruzeiro. Com o rebaixamento inédito no ano passado, o time mineiro vai buscar os melhores dias e o retorno à elite do futebol brasileiro. A Raposa vai encarar o Botafogo de Ribeirão Preto na primeira rodada, em jogo a ser disputado no Mineirão, em Belo Horizonte/MG. Dentre as outras equipes rebaixadas, apenas a Chapecoense estreia fora de casa e visita o Oeste na Arena Barueri, em São Paulo/SP. O CSA receberá o Guarani no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL, e o Avaí jogará contra o Náutico, campeão da Série C, na Ressacada, em Florianópolis.

A fórmula de disputa da Série B é a mesma da Série A. Ao todo, os 20 times se enfrentam entre si em jogos de ida e volta, o que contabiliza 380 jogos em 38 rodadas. Os quatro primeiros se classificam à Série A 2021, enquanto os quatro últimos caem para a Série C do ano que vem. Novamente, as regiões Sul e Sudeste terão boa parte dos clubes participantes. O estado de São Paulo terá quatro representantes, Santa Catarina terá três, Alagoas, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul terão dois representantes cada, enquanto Bahia, Pernambuco, Maranhão e Mato Grosso serão representados por um clube. Não haverá nenhum clube da Região Norte, enquanto o Cuiabá é o único do Centro-Oeste.

O Campeonato Brasileiro da Série B de 2020 terá início no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, e tem a última rodada prevista para o dia 28 de novembro. Abaixo, confira a primeira rodada da competição nacional.