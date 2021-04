Confronto direito: Grêmio e Flamengo se enfrentam na parte de cima da tabela

O Grêmio vai a campo pensando em uma recuperação na tabela para garantir uma vaga no G-4 do Brasileirão, já o Flamengo pensando ainda num possível título, apenas 4 pontos separa as equipes na tabela.

O Tricolor Gaúcho, que vem de uma derrota no clássico Gre-Nal, resolveu mudar os planos, agora com 11 pontos atrás do atual líder, justamente o Internacional, a intensão atual de Renato Portaluppi é entrar em campo com os seus melhores jogadores e conquistar o máximo de pontos possíveis para garantir uma vaga direta na Libertadores.

Após a lesão de Geromel no clássico, Rodrigues deve assumir a vaga. Maicon que vem retornando após uma lesão na panturrilha deve começar a partida como titular. A provável do Grêmio contra o Flamengo: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon (Lucas Silva), Matheus Henrique, Jean Pyerre, Alisson e Pepê; Diego Souza.

A equipe carioca por sua vez ainda sonha com o título, mesmo depois da derrota para o Athlético, agora precisa da vitória para se manter na disputa, com 7 pontos atrás do líder e confrontos diretos com Internacional e São Paulo, na penúltima e última rodada.

O time de Rogério Ceni teve mais um desfalque, o zagueiro Rodrigo Caio teve uma lesão na coxa no último jogo e se junta com Diego Alves no departamento médico. A boa notícia é a volta de Bruno Henrique que cumpriu suspensão. A provável escalação do Flamengo é: Hugo Souza, Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.