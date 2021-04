Flamengo derrota Grêmio e se aproxima do Internacional na briga pelo título

Apesar das substituições recentes, o atacante rubro-negro mostrou porque é um dos destaques flamenguistas nesta quinta-feira (28). Gabigol liderou a equipe na virada por 4 a 2 sobre o Grêmio, que também teve gols de Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Arrascaeta. Já o Tricolor abriu o placar e depois descontou com gols de Diego Souza. Com o triunfo fora de casa, o Flamengo ocupa agora a vice-liderança empatado em pontos com o São Paulo, mas à frente pelo número de vitórias.

O jogo em Porto Alegre

Com uma marcação bem encaixada no meio campo, o Grêmio conseguiu anular as investidas do Rubro-Negro no primeiro tempo. Durante 45 minutos pudemos ver Lucas Silva e Matheus Henrique efetuando uma marcação individual em Gérson e Diego, o que anulava a saída de bola flamenguista, obrigando o time carioca a sair jogando com bolas longas.

As variações na organização defensiva eram variadas em ambas equipes, as vezes sendo executada em bloco médio, ou executando a pressão alta, que busca roubar a bola o mais próximo possível da área adversária.

Postado no 4-4-2, o Flamengo via o tricolor gaúcho manter a posse e buscar a melhor alternativa para infiltrar na zaga rubro negra, mas sem sucesso. As ações da partida foram mudando de lado conforme o Grêmio não conseguia chegar ao gol de Hugo Souza, o Flamengo começou a manter mais a posse de bola, dando campo para o Grêmio investir nos contra-ataques. Foi assim que surgiram as melhores chances de ambas as equipes, com o Flamengo trabalhando mais a bola e o Grêmio usando a bola longa com Jean Pyerre acionando os atacantes.

Enquanto Willian Arão e Gustavo Henrique não se entendiam na zaga, Diego Souza recuava e fazia o pivô para acionar Alisson ou Ferreirinha pelos lados. Foi assim que saiu o primeiro gol, com Alisson recebendo no direita e cruzando para Diego Souza se movimentar entre os dois zagueiros e cabecear para abrir o placar aos 40 minutos do primeiro tempo.

Qualidade de Éverton Ribeiro faz a diferença

Começa o segundo tempo e a qualidade do camisa 7 rubro negro muda a partida, com uma movimentação maior pelo meio de campo para armar o ataque, sai de seus pés o gol de empate logo aos 8 minutos com assistência de Gabigol.

Aos 15 minutos a virada rubro negra com um belo gol de Gabigol, no ângulo, sem chance para Vanderlei. Mas é aos 21 minutos que a qualidade de Éverton Ribeiro se sobressai, com um passe rompendo as linhas de defesa do Grêmio, encontra Gabigol pela esquerda que cruza para Arrascaeta apenas escorar para o fundo do gol.

Diego Souza, aos 40 minutos, marca de falta o segundo gol gremista, tentando uma reação, mas aos 48 Isla marca o quarto gol flamenguista e sela a vitória rubro negra em Porto Alegre.

Como ficam

Com 58 pontos, o Flamengo é forte candidato ao título brasileiro, tendo ainda o confronto direto com o Internacional na penúltima rodada. Enquanto o Grêmio busca subir na tabela para conseguir a classificação direta à fase de grupos da Libertadores, pois com a derrota, fica a 11 pontos do líder e vê suas chances de títulos diminuírem.