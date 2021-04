Com cabeça no Mundial, Palmeiras enfrenta Botafogo desesperado no Allianz Parque

Nesta terça-feira (2), o Palmeiras enfrenta o Botafogo, às 16h, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Verdão está na sexta colocação com 52 pontos, enquanto o alvinegro está lanterna com 23 pontos.

Em 98 partidas, o Palmeiras venceu 37 vezes, empatou 32 e perdeu 27 para o Botafogo. Em momento distinto no campeonato, o Verdão viaja à noite para o Qatar a fim de se preparar para o Mundial, devido à conquista do bicampeonato da Copa Libertadores no último sábado (30).

O alvinegro está com poucas chances de escapar da zona de rebaixamento e o planejamento para a próxima temporada é de se reerguer financeiramente.

Titulares poupados para o Mundial

O Palmeiras de Abel Ferreira entrará em campo com time reserva e não poderá contar com Gabriel Verón, que está com incômodo na coxa esquerda, Wesley e Luan, se recuperam de cirurgia no joelho. Fora esses jogadores, a maioria será poupada para o Mundial de Clubes.

Provável escalação do Palmeiras: Jailson; Mayke, Kuscevic, Alan Empereur e Renan; Emerson Santos, Felipe Melo e Lucas Lima; Breno Lopes, Esteves e Gabriel Silva. Técnico: Abel Ferreira.

Com dificuldade e desfalque para fugir da zona de rebaixamento

O Botafogo de Eduardo Barroca não terá Victor Luís e Angulo por terem vínculo com o Verdão, além de Pedro Raul e Gatito que estão no departamento médico. Matheus Babi e Marcelo Benevenuto foram afastados por chegarem atrasados no treinamento.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Sousa, Kanu e Rafael Forster; José Welison, Romildo e Caio Alexandre; Davi Araújo, Matheus Nascimento e Rafael Navarro. Técnico: Eduardo Barroca.

Arbitragem da partida

Árbitro: Felipe Fernandes Lima (MG)

Árbitro Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Árbitro Assistente 2: Ricardo Junio de Souza (MG)

Quarto Árbitro: Leandro Bizzio Marinho (SP)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).