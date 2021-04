Luan Silva se diz confiante em temporada vitoriosa do América-RN: "Dizer que conseguimos nossos objetivos"

Em coletiva virtual promovida pelo América-RN, o recém contratado Luan Silva falou sobre a sensação de atuar pelo América, suas aspirações pelo clube, os objetivos do alvirrubro na temporada, carinho da torcida e outros assuntos.

Inicialmente questionado sobre como está se sentindo em atuar pelo Mecão, Luan respondeu: “Eu fico muito feliz, é uma oportunidade muito grande para mim. Estou feliz, motivado. Tenho certeza que eu vou dar o meu melhor, em busca dos objetivos do América. Para mim está sendo uma oportunidade muito grande, mas pode ter certeza que irei responder à altura da grandeza do América”.

O atacante também estabeleceu metas para a temporada, ao dizer que tem muitos desafios: “Desafio eu não tenho só aqui no América, mas também na vida em si já tenho um grande desafio. Mas para mim, o maior desafio que vou ter aqui vai ser comigo mesmo, porque todo ano eu coloco metas na minha vida, então estou sempre me desafiando e tentando dar o meu melhor, o que não será diferente aqui. Vou estar me desafiando a por o América no lugar que ele merece”.

Luan continuou abordando o assunto e especificou metas pessoais e objetivos propostos pela direção do clube: “Esse ano eu tive uma média de 13 gols e esse ano aqui no América eu quero passar minha marca de 15 para 20, no mínimo. É uma meta que tenho comigo mesmo”, o centroavante prosseguiu, “Encarar esses desafios (objetivos do Dragão na temporada) é com comprometimento, com foco e determinação. Nosso grupo é um grupo bom, chegando algumas peças ainda, mas eu tenho certeza que estamos todos focados num só objetivo que é ser campeão pelo América, ajudar o América a voltar para o local que merece, porque como falei antes, o América é um time grande e não merece estar na situação que está. (...) E no final do ano eu vou poder voltar aqui e poder dizer que conseguimos nossos objetivos que são subir o América, ser campeão e dar um bom passo na Copa do Brasil”.

O reforço afirmou estar feliz com a torcida alvirrubra.

“Eu estou feliz, recebi muitas mensagens positivas quando fui anunciado, muitos torcedores me deram boas-vindas, me incentivaram. E a cobrança é normal, a torcida aqui do América, como já percebi, é uma torcida apaixonada pelo clube e isso (cobrança) vai sempre ter, é normal, pela grandeza do América. Estou feliz, que a torcida possa estar sempre nos apoiando. Com a ajuda da torcida tenho certeza que vai ser um motivo a mais para conseguirmos nossos objetivos”.

Luan se mostrou confiante, mesmo com a pressão feita pela torcida em busca do acesso à Série C na temporada de 2021: “A pressão sempre vai existir, não só agora, mas já existia antes uma pressão também, mas no futebol isso é normal e, como eu falei, a torcida do América é uma torcida apaixonada e está colocando pressão pois sabe que pela grandeza do América não é para estar na situação que está”.

Na temporada de 20/21 o Dragão foi eliminado da Copa do Nordeste pelo Freipaulistano, com gol do atacante Luan que, como dito na entrevista, marcou 13 gols em 34 jogos, se consolidando como artilheiro da equipe sergipana. Luan é um dos jogadores recém chegados ao América, mas ainda assim uma das esperanças de melhoras no elenco.

O América-RN chegou próximo do acesso à Série C do Brasileirão mas acabou perdendo a vaga ao empatar em 1 a 1 com o Floresta-CE. Na temporada que se aproxima, o clube potiguar vê o acesso como seu principal objetivo, tendo também como objetivos a conquista do Campeonato Potiguar, avançar na Copa do Brasil e Copa do Nordeste.