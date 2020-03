Pandemia do coronavírus leva ABC a demitir 30 funcionários em vários setores

Após o Sergipe antecipar a dispensa de todos os jogadores de seu elenco por não ter dinheiro para manter o clube em meio à paralisação causada pela pandemia do coronavírus na semana passada, foi a vez do ABC comunicar a demissão de funcionários. Nesta segunda-feira (23), o clube emitiu um comunicado em seu site oficial onde informou todos os detalhes. Ao todo, 30 colaboradores foram desligados do quadro da equipe potiguar.

De acordo com o clube, a paralisação no futebol brasileiro como controle do Covid-19 modificou o planejamento em relação à arrecadação de receitas. Sem a presença de torcedor nos estádios e, depois, sem o futebol, o time tomou a decisão para não colocar em risco a sua própria existência. A equipe atualmente disputa o Campeonato Potiguar e a Copa do Nordeste, e está na Série D do Campeonato Brasileiro.

Os 30 demitidos são dos setores de futebol profissional e das categorias de base, do administrativo, do marketing, da comunicação e do programa de sócios. Dentre eles, está o roupeiro Joca. João Bernardo chegou ao ABC com 14 anos de idade, em 22 de janeiro de 1970. Meio século de dedicação ao clube não foi suficiente para mantê-lo. A diretoria abecedista deixou bem claro que, após a situação ser normalizada, existe a possibilidade de recontratar todos os que foram desligados.

Abaixo, leia a nota na íntegra.

O ABC Futebol Clube vem a público esclarecer a medida tomada nesta segunda-feira (23), em que realizou o desligamento de aproximadamente 30 colaboradores, ação considerada vital para a continuidade das atividades do clube.

A medida foi necessária em virtude do impacto econômico gerado pela pandemia do novo coronavírus, o COVID-19, que ocasionou a paralisação de todas as competições nacionais e estaduais, além da suspensão de patrocínios dos parceiros junto ao clube.

Sem a fonte de receita gerada através de jogos e sem receita prevista para a temporada, a não ser a última cota da participação na Copa do Nordeste 2020, valor que não existe previsão de repasse antes que seja realizada a última rodada da primeira fase, o clube não teria condições de pagar o seu quadro de colaboradores e se viu na necessidade de tomar tal medida.

A diretoria se reuniu durante todo o final de semana e a decisão foi tomada em cima daquelas atividades que não serão necessárias durante todo o período de paralisação e suspensão dos campeonatos. São colaboradores que estão em casa, ficariam sem função e sem receber salário, já que o clube não possui recursos disponíveis.

Pensando na manutenção financeira das famílias de nossos colaboradores, neste período em que o clube não conseguirá honrar os salários, o desligamento ao menos possibilitará o recebimento dos recursos do seguro-desemprego a grande maioria dos demitidos, dando-lhes a oportunidade de prover para as suas famílias, bem como buscar novas recolocações neste momento em que o clube ficará parado.

O clube ainda esclarece que, algumas situações, respeitando as orientações dos órgãos de saúde e respaldado pelo Departamento Jurídico, os funcionários que se enquadram no grupo de risco da contaminação não foram convocados a deixar suas casas e a comunicação do desligamento foi feita através de videoconferência ou mensagem.

Vale destacar que, na conversa com os colaboradores desligados, não foi descartada a opção de, em um segundo momento, depois de normalizada a situação envolvendo a pandemia do COVID-19, e havendo interesse mútuo, existir a recontratação dos profissionais por suas devidas funções.

O ABC Futebol Clube lamenta profundamente toda a situação, agradece a todos os profissionais pelos serviços prestados e faz votos que o panorama seja normalizado o mais breve possível.