Promessa do XV de Piracicaba, Luan torce por retorno do futebol e sequência do estadual sub-20

Em isolamento domiciliar, o jovem Luan, de apenas 18 anos, enfrentaria neste sábado (4) o São Bento, pelo Paulistão sub-20, se não fosse à pandemia do coronavírus que tem assolado o mundo há dois meses. Estrela das divisões de base do XV de Piracicaba, o meia que foi destaque do clube na Copinha, falou sobre sua expectativa de retornar aos gramados e se profissionalizar no Nhô Quim.

Integrante da equipe que está no grupo 3 da categoria sub-20, Luan é uma das principais estrelas do XV de Piracicaba desde 2019, e durante a principal competição juvenil em janeiro deste ano, o promissor jogador que atua como meia, despertou interesse do Coritiba, que apesar do contato, não conseguiu a contratação do atleta.

Meia Luan, em jogo contra o São Paulo. (Foto: Divulgação)

Segundo Luan, apesar da decepção em não poder jogar futebol, existe a expectativa de retorno em breve. "Toda essa situação é complicada, ainda mais porque a gente vinha trabalhando forte e com uma expectativa muito boa para esse começo de campeonato. Mas não podemos desanimar e perder o foco. Temos que ter consciência e responsabilidade tanto na parte física como na alimentação. Se Deus quiser, logo isso tudo vai passar e precisamos estar preparados".

"É muito difícil não poder fazer o que mais gosto que é jogar futebol, mas entendo que isso tudo que vem acontecendo é muito sério, e que precisamos seguir todas as recomendações. O momento é de zelar pela nossa saúde e de nossos familiares. Temos que enfrentar tudo isso com esperança e fé em Deus. Quero muito que o campeonato comece, mas torço primeiro para que tudo esteja normalizado para que ninguém precise correr riscos", finaliza Luan.

Paralisação

Ao lado de São Paulo, Capivariano, Desportivo Brasil, São Bento, Ituano e Atibaia, o XV de Piracicaba realizaria neste sábado (4), uma partida no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, contra o São Bento, de Sorocaba.

Sem futebol por conta da pandemia, desde o dia 16 de março, o futebol paulista está paralisado após confirmação da Federação Paulista, sem previsão de retorno.