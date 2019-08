De dúvida a sensação: a boa fase de Soteldo no Santos

A quase oito meses no Santos, o ponta esquerda da Vila Belmiro vem colecionando boas atuações e ajudou o clube a chegar no topo da tabela, deixando para trás clubes com grandes elencos como Palmeiras e Flamengo.

Venezuelano com apenas 22 anos e 1,60 m, iniciou sua trajetória no Zamora chamando atenção positivamente por sua habilidade, mas por outro lado sua baixa estatura foi motivo de piadas maldosas e dúvidas sobre se daria certo ou não no futebol. Como podemos ver, deu. Chamou a atenção de clubes europeus após o campeonato Sul-Americano sub-20 onde levou a seleção venezuelana até o 3º lugar, sendo convocado prontamente para a seleção principal.

Mas quando se esperava uma transferência para o velho continente, Soteldo surpreendeu a todos trocando o Zamora pelo o modesto clube chileno Deportivo Huachipato, por 1,5 milhões de dólares, cerca de R$ 4,6 milhões. Uma fortuna para os padrões do futebol chileno.

Buscando uma visibilidade maior, Soteldo foi emprestado ao Universidad do Chile, que mesmo com a intenção de continuar com o jovem venezuelano, não podia arcar com os valores estipulado pelo Huachipato. Foi onde o Santos viu a oportunidade perfeita de adquirir um jogador com o DNA santista.

O peixe adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador por um valor de 3,5 milhões de dólares, cerca de 13 milhões de reais. Com o contrato de quatro temporadas, o camisa 10 vai ter muito tempo para mostrar seu futebol, o que já vem fazendo dentro do plantel de Jorge Sampaoli.