Vasco e Internacional se enfrentam em duelo decisivo no Brasileirão

Faltam apenas três rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro 2020 e a disputa segue pegando fogo! Neste domingo (14), Vasco e Internacional se enfrentam em São Januário com objetivos distintos, mas urgentes para ambos.

Na disputa pelo título da competição que não vem há mais de 40 anos, o Internacional só pensa na vitória. Depois de 9 vitórias consecutivas, o Colorado vem a dois jogos sem vencer e viu o Flamengo se aproximar e diminuir a vantagem para apenas um ponto.

Já o Vasco não vence há quatro partidas e voltou a zona de rebaixamento. Para evitar a quarta queda para a série B em sua história, o Gigante da Colina precisa desesperadamente pontuar. Dependendo do jogo do Bahia, até um empate pode tirar a equipe do Z4.

A promessa é de grande jogo pela 36ª rodada do Brasileirão. Vasco x Internacional se enfrentam neste domingo às 16h, horário de Brasília, no estádio de São Januário. A VAVEL Brasil acompanha todos os lances dessa partida em tempo real.

Em alerta, Internacional quer se manter na liderança

O Internacional não vence o Campeonato Brasileiro desde 1979, quando foi o primeiro tricampeão brasileiro. E para sair da seca de mais de 40 anos, o Colorado precisa se manter na liderança da competição por mais três rodadas. Para isso, a equipe comandada por Abel Braga precisa vencer o Vasco neste domingo. Em caso de tropeço, precisará torcer contra o Flamengo, que joga no mesmo horário contra o Corinthians no Maracanã.

Para este duelo decisivo, o Inter não poderá contar com um de seus principais jogadores. Patrick está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não joga. O Colorado não venceu nenhum jogo sem seu meio-campista. Em compensação, Thiago Galhardo, recuperado de contusão, está de volta após negociação frustrada com o futebol árabe.

Além de por o time novamente nos eixos, após derrota em casa para o Sport, Abel Braga também terá a missão de trabalhar o psicológico da equipe. Com os últimos tropeços e a ascensão do Flamengo, os jogadores pareciam nervosos em campo, tentando resolver tudo muito rápido, com os nervos a flor da pele.

O provável Internacional para enfrentar o Vasco é: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes, Caio Vidal e Peglow (Nonato ou Maurício); Yuri Alberto.

O que o Inter precisa para se manter na liderança do Campeonato:

Em caso de vitória contra o Vasco, o Colorado fica na liderança e vai em vantagem para o duelo decisivo contra o Flamengo no Maracanã, na próxima semana. Em caso de empate ou derrota, o Flamengo não poderá vencer o Corinthians.

Desesperado, Vasco quer sair da zona de rebaixamento

O desespero bateu à porta de São Januário. Após derrota por 3 a 0 para o Fortaleza, a equipe entrou de vez na zona de rebaixamento faltando apenas três rodadas para o fim do campeonato. Em São Januário, um grupo de torcedores atirou pedras em uma das entradas. Dentro do clube, medidas drásticas foram tomadas pela diretoria.

A partir de agora, os jogadores ficarão no centro de treinamento em horário integral, não apenas treinando, mas realizando testes físicos e fisiológicos e até mesmo psicológicos. Os jogadores também alternarão um dia em casa e outro dormindo no hotel. Para os próximos três jogos, todo o elenco, até mesmo os contundidos e suspensos, concentrarão e irão para os jogos. Um bônus também será pago a jogadores, comissão técnica e funcionários em caso de não rebaixamento à série B.

Tudo isso foi pensando em um plano de 15 dias para livrar o time da queda, o que seria a quarta do Gigante da Colina em toda a sua gloriosa história. O técnico Vanderlei Luxemburgo e todo o elenco apoiou as medidas. O foco é total na vitória contra o Inter.

O Vasco deve entrar em campo com a seguinte formação: Fernando Miguel; Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castán e Henrique (Neto Borges); Bruno Gomes, Léo Gil (Caio Lopes), Pikachu e Benítez; Gabriel Pec (Talles Magno) e Cano.

O que o Vasco precisa para sair da zona de rebaixamento

Em caso de vitória, a equipe chega a 40 pontos e precisará que o Bahia não vença o Atlético-MG no Mineirão. Em caso de empate, só a derrota do Bahia tira o time do Z4. Em caso de derrota, a equipe continua na zona de rebaixamento.