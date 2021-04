Abel Ferreira valoriza desempenho do Palmeiras: "Estes jogadores são guerreiros"

Em seu retorno ao Brasil após disputa do Mundial de Clubes no Qatar, o Palmeiras goleou o Fortaleza por 3 a 0 em duelo válido pela 36ª rodada da Série A. Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Breno Lopes resolveram o jogo ainda na primeira etapa, decretando o placar no Allianz Parque.

Após a partida, o técnico alviverde Abel Ferreira ressaltou a performance do elenco: "Por isso que digo que estes jogadores são guerreiros. É sobre-humano este calendário. Já ouvi alguém dizer que o calendário estava feito para o Palmeiras não lutar pelo campeonato, e, se calhar, em determinada altura, quando eu acreditava que era possível chegar o título, da forma que o calendário foi feito isso era impossível. O Palmeiras, acho, é a equipe com mais jogos", explanou.

Quanto à possível contratação do atacante Diego Costa, o treinador comentou que o clube não fez proposta: "Eu já percebi que qualquer jogador que se fala, é pro Palmeiras que vai. Não contratamos jogadores pro Abel, contratamos pro Palmeiras. A estrutura de futebol em que o Abel está incluído, mas não contratamos pro Abel e nem o Abel dispensa jogadores. Os nomes, quando vêm da Europa, vêm pro Palmeiras, mas garanto que não há negociação nenhuma ."

Classificação e próximos compromissos

Sexto colocado com 56 pontos, o Verdão volta a campo na quarta-feira, 19h em jogo atrasado contra o Coritiba. O jogo será no Couto Pereira.