Barbieri enaltece classificação do RB Bragantino à Sul-Americana

Na noite desta segunda-feira (15) de Carnaval, a equipe do Bragantino viajou até a Ilha do Retiro, em Recife, enfrentar o Sport, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. A partida terminou empatada em apenas 0 a 0.

Após a partida, Maurício Barbieri celebrou a classificação para a Sul-Americana.

“Com esse ponto, garantimos a vaga na Sul-Americana, uma competição que o Bragantino não participa há 25 anos. Acho que esse é um feito muito importante, então quero parabenizar a todos os jogadores, o staff e o clube, de uma maneira geral”.

Além do treinador, o camisa 10 e capitão do Massa Bruta, Claudinho, falou ainda sobre uma possível vaga na Libertadores e sobre sua disputa na artilharia do Campeonato Brasileiro.

“Meu objetivo é conseguir a classificação da equipe na Sul-Americana, depois buscar a classificação para a Libertadores. Claro que se vier com a artilharia, com os prêmios individuais, vou ficar muito feliz. Mas não penso muito nisso agora. Vou esperar o campeonato acabar para ver o que vai acontecer. A equipe está de parabéns. Tentou, tentou até o final. Infelizmente, não conseguimos fazer os gols, mas agora é trabalhar para no próximo jogo tentar sair com a vitória”.

Com esse empate, o RB Bragantino caiu para a 11ª posição, com 49, enquanto o Sport permanece em 14ª, com 42 pontos. A equipe de Bragança ainda sonha com a vaga na Libertadores, porém não depende mais dele mesmo para se classificar e ainda tem Goiás e Grêmio pela frente.