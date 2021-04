Mesmo com derrota, Vinicius comemora oportunidade no Palmeiras: “Quero crescer e evoluir cada vez mais”

O Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Coritiba nesta quarta-feira (17), no Couto Pereira, em jogo atrasado da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a equipe reserva, quem assumiu o gol foi Vinicius Silvestre, que está no Verdão desde 2016. Mesmo com a derrota, o goleiro comemorou a oportunidade.

“Independentemente do jogo eu estou muito feliz, estou muito tempo no clube, tenho que agradecer pelo Palmeiras acreditar em meu potencial. Quero crescer e evoluir cada vez mais, sempre respeitando meus companheiros” disse.

E completou analisando a atuação da equipe: “A gente se cobra muito no dia a dia, procura evoluir. Nossa performance não era o que a gente esperava, vamos trabalhar cada vez mais. O grupo está concentrado, vamos procurar fazer um bom jogo na próxima partida”.

O goleiro, inclusive, recebeu elogios do técnico Abel Ferreira após o apito final. Segundo o comandante, Vinicius trabalha bastante durante os treinos e passou segurança na partida.

“Vou ser franco: temos um grande número 1. Weverton é ‘top’ (risos). Jailson e Vinicius trabalham muito, muito mesmo. Não seria justo com o que defendo de premiar trabalho, esforço e qualidade. Não é só porque trabalha ou é bom rapaz, é porque tem qualidade. Ele não merecia o resultado, que o lateral botasse a bola na gaveta com o pé esquerdo. Seguramente esse será um dos gols da carreira dele. Gostei da serenidade, calma. Passou segurança. Goleiro de time grande tem que se mostrar presente” disse Abel Ferreira.

Com 56 pontos, o Palmeiras é o sexto colocado no Brasileirão e já classificado para a Libertadores. O próximo compromisso do Verdão é na sexta-feira (19), contra o São Paulo, em mais um jogo atrasado da competição, dessa vez da 34ª rodada. O clássico será no Morumbi, às 21h30.