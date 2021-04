Para esquecer o Mundial, Palmeiras recebe o ainda ameaçado Fortaleza

Neste domingo (14), às 18h15, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Fortaleza pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro após participação decepcionante no Mundial de Clubes da FIFA, onde ficou no quarto lugar geral. A classificação final do Verdão no Brasileirão pode impactar no número de times com vaga para a próxima Libertadores e o Leão do Pici ainda luta contra o rebaixamento.

Momento das equipes

O Palmeiras não vem de boa fase no Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos são duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória, tendo marcado sete gols e sofrido seis tentos. Com isso, ocupa a sétima colocação, com 53 pontos ganhos até aqui.

Já o Fortaleza vem de uma boa sequência de jogos. Nos últimos cinco jogos são três triunfos e dois revés, tendo marcado oito gols e sofrido cinco tentos. Com isso, ocupa a 15ª colocação, com 41 pontos conquistados.

Retrospecto do confronto

No total os dois times já se enfrentaram em 14 oportunidades e o Palmeiras tem superioridade nos números. São seis vitórias do Verdão, quatro triunfos do Tricolor e quatro empates. Atuando em casa, o time paulista também leva vantagem. São seis jogos, com quatro vitórias e duas derrotas.

Último confronto entre eles

Os dois times se enfrentaram no dia 18 de outubro de 2020, na Arena Castelão, e o Tricolor venceu a partida por 2 a 0. Na ocasião, David, que é dúvida para a partida deste domingo, marcou os dois tentos do jogo.

Prováveis escalações

O técnico Abel Ferreira não tem desfalques para a partida, mas deve mandar um time misto a campo devido a recuperação física dos jogadores que foram titulares na partida diante do Al Ahly, no Mundial. Com isso, a equipe deve ir a campo com: Weverton (Jaílson), Marcos Rocha, Kuscevic, Renan e Lucas Esteves; Emerson Santos, Danilo, Gabriel Menino, Lucas Lima e Gustavo Scarpa; Breno Lopes.

Já o técnico Enderson Moreira tem um desfalque certo e uma dúvida. Juninho está fora por suspensão e David é dúvida pois sentiu lesão muscular após o jogo diante do Vasco. Com isso, o Leão deve ir a campo com: Felipe Alves, Gabriel Dias, Quintero, Paulão e Bruno Melo; Felipe, Juninho e Luiz Henrique; Igor Torres, David (Osvaldo) e Wellington Paulista.