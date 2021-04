Fluminense enfrenta o Santos visando vaga direta na Libertadores

Santos e Fluminense se enfrentam neste domingo (21), na Vila Belmiro, às 18h15 (horário de Brasília). O duelo é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim sendo, o Peixe ainda busca vaga na pré-Libertadores. Ao passo que o Tricolor quer a vaga direta para a competição. A VAVEL Brasil acompanha todos os lances em tempo real.

Ao todo, foram 100 jogos entre as equipes, com uma pequena vantagem para o Santos. Posto que foram 40 vitórias, contra 39 do Fluminense. Além disso, foram 21 empates.

O último duelo ocorreu em 25 de outubro de 2020, no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão. O Tricolor venceu por 3 a 1. Assim sendo, Luccas Claro, Nino e Marcos Paulo marcaram os gols da vitória. Ao passo que Marinho descontou para o Peixe.

Soteldo não treina em campo e é dúvida

Com 53 pontos, o Peixe é o oitavo colocado. Dessa maneira, está a apenas três do Grêmio, última equipe na zona de classificação para a pré-Libertadores. Após perder o clássico contra o Palmeiras, pela final da competição internacional, volta suas atenções para a reta final do Brasileirão. Inclusive, vem de duas vitórias seguidas, sobre o Coritiba, e sobre o Corinthians.

Ainda com dores musculares, Soteldo é dúvida para a partida. O camisa 10 do Santos vem se queixando de dores desde o meio da semana, inclusive antes da partida contra o Corinthians, quando começou no banco de reservas.

Na sexta-feira, realizou apenas trabalhos na academia, mas ainda há chances de entrar em campo. Caso seja vetado, Ivonei e Jean Mota disputam vaga em seu lugar. Por outro lado, Kaio Jorge, com uma lesão na coxa, e Laércio, também no departamento médico, estão fora.

Provável escalação: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison e Sandry; Marinho, Marcos Leonardo, Lucas Braga e Jean Mota (Soteldo ou Ivonei).

Fluminense terá o retorno de Fred

O Tricolor é o quinto colocado, com 60 pontos. Já garantido na pré-Libertadores, agora busca vaga direta na competição e está a dois pontos do Atlético-MG e do São Paulo, equipes no G-4. Além disso, vive boa fase. Já que, após a goleada diante do Corinthians, engatou sequência invicta que já dura sete jogos. Inclusive, na última rodada, bateu o Ceará por 3 a 1, fora de casa.

Após se recuperar de um edema na coxa esquerda, sofrido durante a partida contra o Atlético-MG, Fred vem treinando normalmente e deve voltar ao time. Com isso, John Kennedy volta para o banco de reservas.

Felippe Cardoso foi dispensado e não joga mais pelo Fluminense. Samuel, que marcou seu primeiro gol como profissional na última partida, deve ser relacionado. Já Paulo Henrique Ganso já treina com bola após cirurgia por apendicite, mas ainda não recuperou a forma física.

Provável escalação: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e Fred.

Arbitragem

O árbitro Savio Pereira Sampaio (DF) comanda a partida. Seus auxiliares serão Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF). O responsável pelo árbitro de vídeo será Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).