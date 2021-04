Palmeiras derrota Grêmio no Sul e larga com vantagem na final da Copa do Brasil

Palmeiras mais perto do tetracampeonato da Copa do Brasil. Na noite deste domingo (28), em partida bem acirrada na Arena do Grêmio, o Verdão balançou as redes com o zagueiro Gustavo Gómez e venceu por 1 a 0 o primeiro duelo da decisão da competição mais democrática do Brasil. As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo (7), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O Verdão joga pelo empate para levantar o troféu.

O jogo na Arena do Grêmio

Com mais posse de bola e criando as melhores chances, o Palmeiras foi melhor na etapa inicial e abriu vantagem de um gol sobre o Grêmio antes do intervalo.

A primeira boa oportunidade do Verdão aconteceu aos 25 minutos. Rony cobrou falta buscando o canto direito de Paulo Victor, que voou e defendeu no canto. Mas a bola não demorou a entrar. Na marca dos 31 minutos, Gustavo Gómez subiu mais alto que a defesa gremista e cabeceou firme, na direção do gol. Paulo Victor ainda defendeu, mas espalmou para o fundo das redes.

O Tricolor tentou responder aos 33, quando Alisson arriscou de fora da área e a bola passou rente à trave de Weverton. Mas foi o Verdão que teve outra grande chance antes do intervalo. Na marca dos 45 minutos, Luiz Adriano se livrou da marcação de Paulo Miranda, saiu cara a cara com Paulo Victor mas chutou por cima da meta.

Já no segundo tempo, aos 10 minutos, a equipe paulista desperdiçou outra chance. Veiga deu uma linda caneta em Paulo Miranda e rolou para Rony. O atacante, praticamente embaixo das traves, mandou por cima do travessão. Até que, na marca dos 18 minutos, o Verdão teve uma baixa no time: o zagueiro Luan acertou o braço no rosto de Diego Souza e recebeu o cartão vermelho, deixando o Palmeiras com um jogador a menos.

Em vantagem numérica, só restou ao Tricolor partir para cima. Aos 28, Diego Souza cobrou falta ligeiro, a bola chegou em Ferreira que chutou para defesa de Weverton. Logo depois, na marca dos 34, Churín pegou sobra na área e finalizou. Mas a defesa alviverde afastou o perigo.

No fim, a zaga alviverde conseguiu segurar a onda, não foi vazada e levou boa vantagem para a partida da volta, domingo (7), em São Paulo.