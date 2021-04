Com problemas pessoais na família, Cuca tem saída do Santos anunciada

Após o empate diante do Fluminense, na noite deste domingo (21), o Santos anunciou a saída do técnico Cuca. O treinador que tinha contrato com o Peixe até o dia 25 de fevereiro, está passando por um momento complicado em sua família e foi liberado. Essa foi a terceira passagem de Cuca pelo Peixe. Ao todo foram 85 partidas à frente da equipe, com 31 vitórias, 27 empates e 27 derrotas.

Em entrevista coletiva, o treinador agradeceu aos jogadores.

"Eu saio, lógico, muito contente com o trabalho, porque foi árduo, muito difícil e ao mesmo tempo compensatório. As coisas foram todas feitas com prazer. Como disse na apresentação, sentia que era um lugar para aparecer o trabalho, e apareceu, graças principalmente aos jogadores, entender e aceitaram, foram ponta firmes em todos os sentidos. Formamos mesmo uma família, que no futebol não é fácil. Brotaram muitos filhos, meninos que amadureceram dentro das competições, nos levando até a final da Libertadores, onde no lance perdemos, e muito próximo do objetivo, que é ficar na Libertadores desse ano", disse Cuca depois do jogo.

O treinador recebeu uma placa das mãos do capitão Alison no vestiário da Vila Belmiro e ainda ganhou o tradicional banho de gelo dos jogadores.

"O ligado que fica principalmente o ambiente que formamos. Não é fácil formar um ambiente dentro de um contexto como nós tínhamos ponto graças a Deus, está tranquilizando. O pessoal abraçou o Santos com amor mesmo. Quando a gente vê ganhar jogos importantes, a felicidade que eles tinham no vestiário, podia escolher qualquer música e cantavam o hino do clube. Isso é contagiante. Esse é o maior legado. O torcedor deve abraçar sempre esses meninos. Cada lugar que passa é um aprendizado, aprendi que tem que valorizar o que não tem . Nunca falamos em contratar, trabalhamos com os meninos. Essa valorização valeu a pena, completou.

Os jogadores e o presidente Andres Rueda agradeceram a Cuca por ter comandado a equipe neste domingo mesmo com a mãe, Nilde, e a filha mais velha, Maiara, internadas em Curitiba com a Covid-19.

O treinador ajudou o Santos, na atual temporada à final da Libertadores, onde acabou tendo o Palmeiras como campeão. E deixa a equipe santista na oitava posição do Campeonato Brasileiro, classificado para a Pré-Libertadores 2021.

O Alvinegro já tem um novo treinador, o argentino Ariel Holan, deve ser anunciado nesta segunda-feira (22), e chegará ao Brasil no fim de semana para comandar a equipe.

"Eu já passei para os jogadores sobre o novo treinador, ajuda que tem que dar, como recebê-lo. Vai ter a dificuldade no começo. Vai chegar essa semana e já tem jogo no domingo contra o Santo André, na quarta contra a Ferroviária, no outro sábado tem o São Paulo, na quinta tem o Bahia, que importa muito para o Campeonato. O pessoal vai ter de aceitar mais o treinador, já foi conversado com os auxiliares do departamento médico. Ele vem com pouca gente, mais dois auxiliares, vai precisar muito dessa turma", disse Cuca.

Quem comanda o Alvinegro na partida contra o Bahia, em Salvador, é o auxiliar Marcelo Fernandes, que também deve comandar a equipe na estreia do Paulistão diante do Santo André.