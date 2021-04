Na estreia do Carioca, Botafogo e Boavista não saem do zero

O Botafogo estreou no Campeonato Carioca 2021 da mesma forma que terminou o Brasileirão de 2020: sem vencer. O Boavista-RJ, adversário do Alvinegro na noite não conseguiu abrir o placar e o Alvinegro também não marcou gols. Resultado: um zero a zero e apenas um ponto para ambos os lados.

O que se viu no Nilton Santos foi um time alvinegro que ainda precisa se acertar se quiser almejar algo na Série B de 2021, enquanto o Verdão de Saquarema ainda precisa de ritmo.

O jogo e as chances perdidas

A partida começou com o Boavista-RJ dominando boa parte das ações, mostrou bom desempenho físico e tático na primeira etapa, mas o Glorioso conseguiu equilibrar a partida e envolver o time de Saquarema, que passou a apostar nos contra-ataques.

Apesar disso, a primeira boa chance foi do Botafogo. Aos 25', após bate-rebate e grande confusão na área, Kevin mandou uma bomba que acertou em cheio o travessão de Klever. Aos 48', Babi até abriu o placar, mas a partida já estava parada por causa de impedimento de Ênio.

Na segunda etapa, o Boavista cansou e o Botafogo mostrou mais força e preparo físico. Mesmo assim, o Verdão ameaçou o gol alvinegro em belo chute de Vitor Feijão que obrigou Diego Loureiro a fazer grande defesa. Ainda no fim do jogo, Matheus Nascimento quase inaugurou o marcador. O atacante cabeceou no canto direito de Klever, que mostrou reflexo e fez grande defesa para evitar a vitória do Glorioso.

Expectativa e próximos jogos

A partida serviu para Marcelo Chamusca conhecer o elenco botafoguense e preparar a equipe para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Há trabalho a fazer, mas demanda tempo.

O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira (8), quando recebe o Resende, às 21h (de Brasília), no Nilton Santos. No dia anterior, domingo (7), o Boavista encara o Bangu, às 18h, em Bacaxá. Ambos os jogos são válidos pela segunda rodada do Cariocão 2021.