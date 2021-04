Rojas volta a marcar, e São Paulo goleia Inter de Limeira

Com gols de Gabriel Sara, Pablo, Luciano e Joao Rojas, o São Paulo atropelou a Inter de Limeira por 4 a 0 e chegou à sua primeira vitória no Paulistão 2021. A partida da segunda rodada foi disputada na tarde desta quarta-feira (3), no estádio Major José Levy Sobrinho.

Aos 4 do primeiro tempo, Pablo deu lindo passe de calcanhar para Igor Vinícius, que cruzou para o meio da área, Luciano rematou na trave e, na sobra, Gabriel Sara marcou o primeiro gol são-paulino.

Aos 41 minutos, ainda no primeiro tempo, Thiaguinho recebeu seu segundo amarelo e foi expulso de jogo. A partir daí, a Inter de Limeira esteve com 10 jogadores em campo.

Aos 16 do segundo tempo, mais um gol tricolor. Em ótimo cruzamento de Reinaldo, Pablo subiu de cabeça para colocar a bola no fundo das redes. Aos 30, Rojas subiu pelo lado direito, driblou o defensor da Inter de Limeira e bateu cruzado, Luciano se jogou na bola e marcou o terceiro gol são-paulino. O gol contou com atuação do VAR, desfazendo impedimento marcado em campo.

Aos 46, pênalti polêmico para o São Paulo. Rojas foi para a bola e, depois de dois anos lesionado e muito tempo para entrar em forma novamente, voltou a marcar com a camisa do São Paulo.

A Inter de Limeira deu oito chutes, no total, três deles ao gol. O tricolor paulista, por sua vez, deu 16 chutes e cinco certos. O clube do interior paulista manteve 40% de posse de bola, enquanto o São Paulo manteve 60%.

Próximos compromissos

Agora a Inter de Limeira tem o Novorizontino pela frente, no próximo sábado (6), às 16h30. No mesmo dia, o São Paulo enfrentará o Santos, no Morumbi, às 19h.