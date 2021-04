Luciano dispara após perda de título do Brasileirão 2020: "Inadmissível"

O São Paulo não tem mais chances de ser campeão do Campeonato Brasileiro 2020. Na última sexta-feira (19), o Tricolor empatou com o Palmeiras por 1 a 1 no Morumbi e, matematicamente, ficará mais um ano na fila do certame - que não conquista desde 2008. A peleja, atrasada e válida pela 34ª rodada do torneio, teve o gol são-paulino marcado por Luciano. E o atacante falou após o Choque-Rei 325.

Na visão do atacante do São Paulo, o tento marcado por ele, de pênalti, foi importante, mas não o suficiente para deixá-lo bem. O título não conquistado após período de dominância do Tricolor deixou o atleta irritado. "Mais um gol, feliz por ele, mas triste pelo resultado. É difícil explicar para o torcedor o que aconteceu. É inadmissível a gente estar, até um tempo atrás, com sete pontos de vantagem e não ter mais chances de título. É pedir desculpas e agora tentar buscar a vaga direta para a Libertadores", disparou Luciano.

O Palmeiras teve mais posse de bola ao longo da peleja do Brasileirão 2020 (58%) e finalizou mais a gol: oito a sete. Em chutes certos, entretanto, melhor para o São Paulo: três a dois.