Jogo entre Vitória e Vilavelhense pela terceira rodada do Campeonato Capixaba é adiado

O jogo entre Vitória e Vilavelhense, válido pela terceira rodada do Campeonato Capixaba, que deveria ocorrer neste sábado, foi adiado. Em comunicado oficial, o mandante do confronto informou que, agora, o duelo está previsto para o dia 16 de março.

A nova remarcação ocorre devido a chuva forte na capital capixaba. O gramado do Estádio Salvador Venancio da Costa não se encontra em condições para a realização da partida.

O Vitória Futebol Clube informou que o jogo será realizado na próxima terça-feira, 16, às 15h. O Alvianil de Bento Ferreira é o 1º colocado do Campeonato Capixaba, com seis pontos, enquanto o Vilavelhense, que não venceu ainda, aparece em nono na tabela, com nenhum ponto somado.

De acordo com o site "AccuWeather", a previsão para o final de semana em Vitória é de predomínio do sol. A temperatura, que está em torno de 30 graus Celsius à tarde, deve cair para cerca de 22 graus à noite.

Jogos da terceira rodada

- Sábado:

15h: Rio Branco x Serra

15h: Rio Branco VN x Desportiva Ferroviária

15h: Estrela do Norte x Pinheiros

15h: Real Noroeste x São Mateus

- Terça-feira:

15h: Vitória x Vilavelhense