Confiante, Christopher promete luta da Desportiva pelo título capixaba: "Vamos surpreender muita gente”

A temporada acabou de começar, mas é inegável que o início de ano da Desportiva é promissor. Depois de começar goleando o Vilavelhense e, posteriormente, empatar com o Real Noroeste, pelo Campeonato Capixaba, a Desportiva Ferroviária comandada por Cleiton Marcelino buscará manter a invencibilidade com uma vitória fora de casa diante do Rio Branco-VN.

Ciente das renovações vividas pelo clube capixaba, o camisa 8 Christopher vê consistência na evolução da equipe.

- “Eu vejo uma evolução muito boa da equipe. Eu que estou aqui desde a pré-temporada, estou percebendo isso. Vi como a gente chegou e como estamos agora. [...] Todos os dias a gente conversa. O professor Cleiton (Marcelino) fala que a gente ainda não está no ponto ideal e que temos muito o que melhorar. Com os jogos vamos acertando isso e melhorando. Sabemos que não podemos perder as chances importantes que perdemos nesses jogos importantes. Mas, temos total confiança nos nossos atacantes”

Christopher veio do Tigres-RJ e atuou em todos os jogos do Campeonato Capixaba 2021. Atuando com uma marcação alta na última rodada, a equipe recebeu quatro cartões amarelos. Mesmo com o técnico Cleiton Marcelino fazendo poucas alterações no time titular, Christopher descartou preocupação, destacando as opções para a montagem do elenco.

- “Não. Isso, com certeza, não me preocupa porque eu que estou aqui no dia a dia vejo o quanto o grupo é qualificado, o quanto a gente disputa posição e trabalha para alcançar o nosso melhor. Eu sei que quando precisar - quando um tomar cartão ou tiver suspenso ou leisionado - alguém vai suprir ou vai fazer até melhor. Então, quanto a isso, estamos bem tranquilos.”

O meio-campista da Desportiva, também elogiou à possibilidade de utilização de vários esquemas táticos diferentes do técnico grená. Para ele, a tática facilita o desempenho dentro de campo.

- “A nossa equipe não tem uma forma apenas de jogar. Nem se prende a nenhuma formação tática. O que voces podem esperar da nossa equipe é que a gente vai lá para vencer. Vamos atrás do tres pontos, seja fora, seja em casa. Temos um grupo qualificado pra isso e confiamos muito no nosso trabalho”

Ao ser perguntado sobre a difícil sequência contra três dos quatro semifinalistas do Capixabão 2020, Rio Branco VN, Vitória e Rio Branco, respectivamente, Christopher destacou a qualidade da Locomotiva Grená.

- “O pensamento é o mesmo, desde o início do campeonato. A gente respeita todas elas (equipes rivais), mas voce esqueceu de colocar a nossa equipe aí também. Pode colocar a gente que vamos brigar pelo titulo também. Vamos surpreender muita gente."

A próxima rodada do Capixabão está marcada para este sábado, às 15h. Na quarta colocação, com quatro pontos, Desportiva visita o Rio Branco-VN no próximo sábado (13), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Olímpio Perim.