Em jogo morno, ABC e Confiança ficam no empate na Copa do Nordeste

Neste sábado (13) ABC e Confiança se enfrentaram, no Estádio Maria Lamas Farache, o Frasqueirão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2021 e empataram por 1 a 1. O resultado não foi o ideal para nenhum dos dois times, visto que a equipe potiguar poderia assumir a liderança do grupo B e a equipe sergipana ainda não venceu na competição.

Estratégias das equipes

O técnico Silvio Criciúma mandou o Alvinegro Potiguar a campo num 4-3-3, com: Wellington no gol, Netinho na lateral direita, a dupla de zaga com Vinícius e Helitão e Victor fechando a lateral esquerda. No meio, Janderson Maia cumpriu o papel de primeiro homem de marcação, com Valderrama e Denner tendo mais espaço na criação. Por fim, Maycon Douglas, Wallyson e Willians formaram o trio de ataque.

Já o técnico Daniel Paulista mandou o Dragão do Bairro Industrial a campo também num 4-3-3, com: Rafael Santos no gol, Marcelinho na lateral direita, Nirley e Isaque formando a dupla de zaga e Altemar fechando a linha de quatro na marcação pela lateral esquerda. No meio de campo, Gilberto Junior atuou como o primeiro homem de marcação, sendo auxiliado por Serginho, enquanto Bruninho teve bastante espaço para circular nas linhas ofensivas. Willians Santana, Robinho e Lucas Barcelos formaram o trio de ataque.

Tempos distintos, mas igualdade no marcador

Na primeira etapa da partida o ritmo foi bastante lento para ambas as equipes. Em consequência houveram pouquíssimas oportunidades claras de gol e pouca criatividade dos sistemas ofensivos.

Apesar do nível técnico abaixo, vale ressaltar que os dois times exploraram bem mais o lado direito dos seus ataques. No ABC, com Netinho e o no Confiança, com Marcelinho. Inclusive foi pelo lado direito que aos 16' o time potiguar abriu o placar. Netinho finalizou, a bola desviou em Altemar e entrou sem chance de defesa para Rafael Santos.

As melhores chances do time sergipano foram com Altemar, as duas em cobranças de falta. Primeiro aos 18' com a bola passando rente a trave e depois aos 37', quando obrigou o goleiro Wellington a fazer uma bela defesa.

No segundo tempo o Confiança voltou mais ofensivo após Daniel Paulista promover as entradas de Álvaro e Cristiano. Este último entrou dando bastante trabalho pelo lado direito de ataque, formando uma dobradinha com Marcelinho.

Porém, apesar do ímpeto ofensivo, o Confiança quase sofreu o golpe final aos 21' quando o ABC saiu em contra-ataque perfeito e Wallyson perdeu grande chance de frente para o gol.

A chance perdida pelo rival animou o time sergipano, que aos 23' conseguiu empatar o marcador. Marcelinho, que desde o primeiro tempo era bastante acionado, foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Bruninho chapar e mandar a bola para o fundo do gol e o placar final ficou por isso mesmo.

Classificação e próximos jogos

Com o resultado o ABC fica na terceira colocação do grupo B com cinco pontos e na próxima rodada da Copa do Nordeste enfrenta o Treze-PB, sábado (20), fora de casa, às 20h30. Já o Confiança fica na sexta posição do grupo A com dois pontos ganhos e na próxima rodada enfrenta o Salgueiro, sábado (20), em casa, às 18h15.