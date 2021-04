Apesar da maior posse de bola, Vasco cede empate ao Nova Iguaçu em São Januário

Na noite deste sábado (13), o Vasco empatou por 2 a 2 com o Nova Iguaçu, em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O Cruzmaltino subiu ao décimo lugar com um ponto, enquanto a Laranja Mecânica da Baixada ficou na nona colocação, com dois pontos.

O Vasco de Marcelo Cabo entrou em campo no 4-3-3, com uma equipe bem postada até a intermediária, cortando o campo com passes precisos entrelinhas feitos pelos meias, a fim de encontrar os extremos, em destaque, Talles Magno, para partir em profundidade e cruzar para o companheiro que estiver dentro da área.

O Nova Iguaçu de Carlos Vitor entrou em campo no 4-3-3, mas com a mentalidade de assumir riscos, atraindo o ataque do cruzmaltino, roubar a bola e partir para o contra-ataque. O mais visado dentro dos lances, foi o meia Yan que tentou puxar a marcação da defesa adversária para abrir espaço e encontrar os companheiros em ótimas posições para finalizar.

No entanto, o domínio da posse de bola com 60% para o Vasco e 40% para o Nova Iguaçu, determinou o que estava em jogo. A equipe mandante, que até então não contava com nenhum ponto na tabela, aproveitou o fator casa para abrir o placar e acalmar os ânimos. Aos 33 minutos do primeiro tempo, o meio-campista Gabriel Pec abriu o placar, após receber belo passe de Carlinhos dentro da área, girar o corpo e finalizar rasteiro para o fundo do gol.

No entanto, os contra-ataques do Nova Iguaçu começaram a agredir mais, por isso, após boa jogada do meia Yan pela esquerda, o jogador cruza fechado para dentro da área, a bola toca na coxa esquerda de Ricardo Graça e o zagueiro faz gol contra, empatando a partida para a Laranja Mecânica da Baixada.

No segundo tempo, o Vasco continuou tendo superioridade na posse de bola, mas agredindo menos do que na primeira etapa. Aos 15 minutos, com a partida em equilíbrio, o ponta-esquerda Talles Magno partiu pra cima da defesa adversária, encontrou Gabriel Pec livre de marcação na linha do pênalti, passou a bola para o meia que finalizou de primeira no canto direito de Luis Henrique.

O resultado parecia estar encaminhado a favor da equipe cruzmaltina, no entanto, aos 23 minutos, após um erro de jogada do ponta-direita Canela, a bola sobra para o centroavante Rafael Carioca que finaliza de fora da área com categoria e empata a partida novamente com um belíssimo gol de placa.

No próximo sábado (20), pela quarta rodada do Campeonato Carioca, o Vasco enfrenta o Botafogo, em São Januário, às 18h, enquanto o Nova Iguaçu vai para o Elcyr Resende, enfrentar o Boavista, às 17h.