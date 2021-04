Vasco enfrenta Nova Iguaçu em busca da primeira vitória no Campeonato Carioca

Depois de duas derrotas nos dois primeiros jogos do Campeonato Carioca, o Vasco volta a campo neste sábado (13), às 18h, para enfrentar o Nova Iguaçu. Apesar do mando do time da Baixada Fluminense, a FFERJ marcou o jogo para o estádio São Januário. O Vasco assumirá as despesas da partida.

O jogo terá transmissão exclusiva do PPV do Campeonato Carioca e da Vasco TV. A VAVEL Brasil acompanha a partida em tempo real.

Time principal

Depois de dois jogos com time alternativo e duas derrotas para Portuguesa e Volta Redonda, o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu neste sábado com grande parte da equipe principal, que voltou de recesso nesta semana.

O técnico Marcelo Cabo deve promover a estreia de pelo menos dois reforços. Ernando e Marquinhos Gabriel já estão aptos para jogar. Zeca ainda deve se preparar por mais alguns dias. Em compensação, Cano, em transição após lesão na panturrilha, e Léo Matos, se recuperando da Covid-19, não jogam. Eles devem retornar na estreia da Copa do Brasil contra a Caldense.

Em processo de reformulação, o Vasco anunciou essa semana a demissão de 186 funcionários e diversas mudanças administrativas. A medida visa cortas gastos após a perda de receitas com o rebaixamento para a segunda divisão. Yago Pikachu e Fernando Miguel também tiveram suas situações definidas. Eles acertaram com Fortaleza e Atlético-GO, respectivamente.

O Vasco deve entrar em campo com: Lucão; Cayo Tenório, Ernando, Ricardo Graça e MT; Bruno Gomes, Andrey e Carlinhos; Marquinhos Gabriel, Gabriel Pec e Laranjeira (Tiago Reis).

Nova Iguaçu

Depois de disputar a primeira fase e garantir a vaga na Taça Guanabara, a Laranja da Baixada ainda não engrenou. Perdeu para o Flamengo no Maracanã e empatou em casa sem gols com o Madureira.

Agora, o Nova Iguaçu busca os primeiros três pontos na competição contra o Vasco em Sâo Januário. Tarefa difícil para o time do técnico Carlos Vitor.

Provável Nova Iguaçu: Luis Henrique; Digão, Raphael Neuhaus, Mezenga e Rafinha; Abuda, Vandinho, Gustavo e Anderson Kunzel; Yan e João Pedro.