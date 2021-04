Vasco estreia com time de garotos contra Portuguesa no Cariocão

Vai começar o campeonato mais charmosos do Brasil, o Campeonato Carioca! E nesta quarta-feira, Vasco e Portuguesa se enfrentam no estádio de São Januário. 24 vezes campeão estadual, o Cruzmaltino inicia a temporada 2021 com um time repleto de garotos, ainda tentando curar a ferida do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

A Portuguesa chega para a disputa do Cariocão tentando surpreender e chegar às semifinais da competição. O jogo terá transmissão exclusiva através do PPV do Campeonato Carioca, seja pela operadora ou pela Vasco TV. A VAVEL Brasil acompanha todos os lances da partida em tempo real.

Vasco com garotada em campo

O Vasco reformulará o seu elenco para esta temporada. A diretoria executiva e o novo treinador, Marcelo Cabo, avaliam quem fica e quem deixa a equipe. Até agora, não foram anunciados reforços.

Os jogadores do elenco principal devem se reapresentar apenas amanhã, em preparação para a estreia na Copa do Brasil contra a Caldense-MG. Por isso, uma equipe alternativa começará a Carioca pelo Vasco.

Para os dois primeiros jogos, a equipe será comandada por Diogo Siston. Um time inteiro de jogadores da base vai a campo. Alguns deles já estavam no profissional, como Lucão, Gabriel Pec, Tiago Reis, entre outros.

A equipe que deve entrar em campo será a seguinte: Lucão; Cayo Tenório, Ulisses, Miranda e MT; Caio Lopes e Juninho; João Pedro (Laranjeira), Gabriel Pec, Lucas Santos e Tiago Reis.

Portuguesa

A Lusa carioca quer surpreender do Campeonato Carioca. A equipe da Ilha do Governador quer, no mínimo, repetir o feito de 1936, quando terminou a competição em quarto lugar, melhor campanha da história da equipe.

O técnico Felipe Surian recebeu reforços para a disputa do Cariocão. Foram contratados o lateral Danilo, o zagueiro Rafael Dumas, os volantes Wellington César e Everton Heleno, o meia Lucas Santos e os atacantes Emerson Carioca e Rafael Oliveira.

A equipe deve entrar em campo com: Victor Hugo; Watson, Guerra, Dilsinho e Danilo; Muniz, Mauro Silva, Romarinho, Chay e André Silva; Emerson Carioca.