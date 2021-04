Sem nenhuma dificuldade, CSA goleia Guarany de Sobral e quebra longo tabu

Com direito a goleada, o CSA teve excelente atuação evenceu o Guarany de Sobral por 5 a 1. O jogo marcou a estreia de ambos na Copa do Brasil 2021 e foi disputado na tarde desta quarta-feira (17) no Estádio do Junco, em Sobral/CE. Os gols do Azulão foram marcados por Dellatorre, Fabrício, Rodrigo Pimpão, Silas e Geovane. Iury descontou ao Cacique do Vale.

O Guarany foi à partida com o time formado por Giovani; Amaral, Bruno Henrique, Menezes e Vandinho; Zé Augusto, Leandro Sobral, Iury Tanque e Tininho; Leomir e Brunão. Comandados por Mozart Santos, o CSA foi a campo com Thiago Rodrigues; Noberto, Rodolfo, Fabrício e Vitor Costa; Geovane, Silas e Gabriel; Rodrigo Pimpão, Marco Túlio e Dellatorre.

O placar foi aberto aos seis minutos, quando Dellatorre girou dentro da área, chutou forte e abriu o placar ao CSA. Aos 26, Fabrício cobrou falta, o goleiro Giovani falhou e os alagoanos ampliaram a vantagem. A partida ganhou ares de goleada quando Rodrigo Pimpão cobrou pênalti muito bem ao deslocar o goleiro do Guarasol e marcou o terceiro. Ainda no primeiro tempo, Silas tentou duas vezes e a etapa inicial terminou com vitória por 4 a 0.

No segundo tempo, o Guarany marcou aos oito minutos, quando Iury aproveitou falha da defesa azulina e sobra para finalizar no canto do goleiro Thiago Rodrigues aos oito minutos de jogo. Mas a comemoração durou muito pouco. Três minutos depois, Fabrício cobrou falta, o goleiro Giovani deu rebote e Geovane deu números finais à partida com o quinto gol azulino. A partida como um todo retratou o maior ímpeto e busca pela vitória por parte do CSA, que construiu uma goleada tranquila sobre um frágil Guarany.

O Azulão do Mutange volta a campo às 18h15 do próximo sábado (20), quando encara o Santa Cruz no Estádio do Arruda, no Recife/PE, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Rebaixado à Série B do Campeonato Cearense, Guarany de Sobral volta a campo apenas quando o Campeonato Brasileiro da Série D começar, ainda sem mês definido.