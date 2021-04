Estreante, Retrô elimina Brusque e agora enfrenta Corinthians na Copa do Brasil

Ainda sem perder no Campeonato Pernambucano, onde conquistou uma vitória e um empate, o Retrô confirmou a boa fase ao vencer o Brusque por 1 a 0 pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (18), na Arena Pernambuco. Esta é a primeira vez que o time pernambucano disputa a competição.

Um gol aos 16 minutos do primeiro tempo marcado pelo meio-campista Kauê deu ao Retrô a classificação para a segunda fase. Ele aproveitou um erro na saída de bola do Brusque, no qual Ianson tentou recuar para o goleiro, mas o passe foi curto e então o jogador do Retrô interceptou e chutou da meia-lua, acertando o canto do goleiro.

Éverton Alemão e Thiago Alagoano foram os mais perigosos do Brusque, porém faltou pontaria o time catarinense. Quando chegou com mais perigo, Jean defendeu o chute de Ianson.

Na sequência, o Retrô terá pela frente o Corinthians, que na estreia eliminou o atual campeão pernambucano, Salgueiro, ao vencer por 3 a 0. O Carcará, inclusive, é o adversário do time de Camaragibe no final de semana, em confronto válido pela 3ª rodada do estadual, no Estádio Cornélio de Barros.

Quinto colocado no Catarinense, o Brusque volta a campo no domingo (21), quando recebe o Avaí no Augusto Bauer.