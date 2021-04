Claudinho elogia elenco em classificação do RB Bragantino na Copa do Brasil: "Superação"

Jogando no Espírito Santo, Mirassol e RB Bragantino protagonizaram uma partida frenética pela primeira fase da Copa do Brasil. O placar final? 3 a 2 para a equipe de Maurício Barbieri, que começou abrindo o marcador com Arthur, aos 15'. O empate do Leão saiu da cabeça de Reinê, e o gol da virada dos pés de Moraes. A primeira etapa terminou desta forma: 2 a 1 para o Mirassol.

Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Ytalo deixou tudo igual no Estádio Kléber Andrade, e, no apagar das luzes, Cuello virou a partida e carimbou a vaga do RB Bragantino para a próxima fase.

Após a partida, o meia-atacante Claudinho, principal destaque do Massa Bruta na última temporada, elogiou o desempenho do grupo e definiu a classificação como uma superação coletiva.

"Vitória na superação. Saímos na frente, Mirassol conseguiu virar no primeiro tempo. Fomos para o vestiário, escutamos o que o Maurício e a comissão tinha para falar para nós para voltar melhor. Conseguimos o empate, a virada com tranquilidade. Parabéns à equipe toda pela entrega e pela vitória".

Classificado, o RB Bragantino enfrentará o Luverdense na próxima fase da competição. O local, horário e data será definido pela CBF nos próximos dias.