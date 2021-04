Claudinho garante artilharia e tem atuação de gala na vitória do Bragantino sobre o Grêmio

RB Bragantino e Grêmio enfrentaram-se nesta quinta-feira (25), em jogo válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta venceu a partida por 1 a 0, gol de Claudinho. O RB Bragantino encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro de 2020 na 10ª colocação, com 53 pontos ganhos. Já o Grêmio, terminou o Campeonato em 6º lugar, com 59 pontos ganhos.

O Braga classificou-se para a Copa Sul-Americana e o Grêmio classificou-se para a pré-Libertadores. No entanto, o tricolor gaúcho ainda pode classificar-se direto para a fase de grupos se vencer a Copa do Brasil.

Um craque chamado Claudinho

Um dos principais destaques da temporada no Brasil e principal jogador do Bragantino, o meia Claudinho foi eleito o melhor jogador da partida de hoje e tornou-se o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 18 gols, ao lado de Luciano, do São Paulo. O camisa 10 e capitão e capitão do Braga, teve uma atuação de gala diante do Grêmio e foi observado de perto por César Sampaio, auxiliar técnico da Seleção Brasileira. A temporada do meia foi tão acima da média, que Claudinho ainda concorre ao prêmio de melhor jogador do Campeonato Brasileiro.

O jogo

Não foi uma das melhores partidas do Campeonato, mas foi o suficiente para Claudinho e Ferreirinha travarem um duelo de lindos lances individuais. Pelo lado paulista, o gol saiu na segunda etapa em uma bela troca de passes entre Ytalo, Artur e Claudinho, que finalizou no canto e não deu chances ao goleiro Julio César. Com uma atuação fora de série e digna de jogador de Seleção, Claudinho comandou o RB Bragantino a mais uma vitória levou o clube a Copa Sul-Americana.

O Grêmio foi para esse jogo com um time completamente reserva e com garotos da base. Com o foco total na Copa do Brasil, o tricolor encontrou-se perdido no jogo em diversos momentos e pagou por isso com a derrota. A defesa do Grêmio estava bastante desencontrada e não conseguiu segurar o ataque do Bragantino. O Grêmio deu uma leve melhorada na segunda etapa, após levar o gol. O ponta-esquerda Ferreira teve uma atuação que o credencia na briga pela titularidade na equipe do Grêmio. Sem muitas opções, o camisa 47 do tricolor foi pra cima dos adversários, rabiscou e conseguiu criar algumas situações de gol para o Grêmio. No entanto, o tricolor não conseguiu balançar as redes e saiu derrotado do Estádio Nabi Abi Chedid.

E agora?

O RB Bragantino volta a campo no próximo domingo, onde enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Paulista, no estádio Nabi Abi Chedid, às 18h e já inicia a temporada 2021. Já o Grêmio, enfrenta a equipe do Palmeiras pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, na Arena do Grêmio, às 16h.