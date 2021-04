Flamengo recebe Resende visando assumir liderança do Cariocão

Flamengo e Resende se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 21h (de Brasília), no Maracanã, em busca dos três pontos. O Flamengo precisa vencer para tentar chegar na liderança do Campeonato Carioca, enquanto o Gigante do Vale quer encostar no G4, grupo de times que se classificam para a semifinal do torneio.

O Flamengo é o terceiro colocado, com seis pontos, em três jogos, apenas um ponto atrás do líder Volta Redonda. O Resende, por sua vez, quer voltar a vencer: O time é o sétimo colocado, mas triunfou apenas uma vez, na estreia da competição, contra o Fluminense, por 2 a 1. A equipe ainda foi derrotada pelo Botafogo, por 3 a 0, e empatou com o Madureira por 0 a 0.

Retornos importantes e prováveis escalações

O Rubro-Negro chega para a partida depois de perder o clássico contra o Fluminense, por 1 a 0, ainda com os jovens da base. Para o jogo diante do Resende, o Flamengo conta com os retornos de Pedro, Léo Pereira, Vitinho e Renê. Bruno Viana, contratado esta temporada, pode estrear.

No confronto, Maurício Souza segue comandando a equipe, mas não deve contar com Natan, que está sendo negociado com o Red Bull Bragantino. O zagueiro sequer foi relacionado. O provável time do Flamengo tem: Hugo Souza, Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, João Gomes e Pepê; Michael, Vitinho e Pedro.

Já o Fortaleza, chega de um empate sem gols contra o Madureira. Diante do Mais Querido, o time visitante não terá a presença do goleiro Jefferson Luís, que foi expulso contra o Madureira. Fraga deve ser o substituto. Há ainda a expectativa pela estreia de Cartolouco, que foi contratado pela equipe como jogada de marketing, mas foi inscrito na competição e pode entrar em campo.

O treinador Sandro Sargentim deve ter à disposição o seguinte time: Fraga, Thiago Ryan, Grasson, Dão e Alex Barros; Derli, Paulo Victor, Guioto e Matheuzinho; Matheus Bastos e Nunes.

Flamengo e Resende se enfrentam às 21h, desta sexta-feira (19), no Maracanã. Você acompanha todos os lances da partida em tempo real aqui pela VAVEL Brasil.