RB Bragantino contrata Natan por empréstimo, mas Flamengo pode lucrar ainda mais com venda

Após encaminhar o empréstimo de Natan ao RB Bragantino, o Flamengo oficializou a saída do zagueiro nesta segunda-feira (15). O Rubro-Negro vai receber R$ 5 milhões à vista, porém, como o contrato garante obrigatoriedade de compra caso o jogador cumpra 20 partida oficiais, o Flamengo pode receber R$ 27 milhões. Os R$ 22 milhões da compra em definitivo são referentes a 48% dos direitos econômicos do jogado de 20 anos.

O Flamengo tinha 60%, mas irá manter 12% para uma negociação futura, visando o potencial do atleta. A avaliação do clube carioca em relação ao jogador é de 7 milhões de euros (R$ 46 milhões na cotação atual), mesmo ele tendo uma multa rescisória de 70 milhões de euros (R$ 463 milhões hoje). E o contrato de Natan é válido até 2024.

Promovido ao elenco profissional do Flamengo na temporada 2020, Natan fez seu último jogo no último domingo (14), contra o Fluminense, onde foi o capitão da equipe. O negócio com o Bragantino ainda tem a pendência da assinatura, mas o zagueiro já é esperado para realizar exames médicos no clube paulista. Os clubes também ainda revisam com cautela os contratos, visto que envolvem muitos termos e algumas cláusulas.