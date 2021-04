Gabriel Pereira comemora vaga e jogos pelo Corinthians

O meia Gabriel Pereira entrou no segundo tempo diante do Salgueiro e celebrou o resultado que garantiu o Corinthians na próxima fase da Copa do Brasil. A equipe venceu por 3 a 0, fora de casa, com gols de Jemerson, Ramiro e Mateus Vital, e enfrentará o Retrô, com data a ser definida.

"O campo não estava nas melhores condições, mas felizmente conseguimos marcar e sair de campo com a vaga, que era o nosso objetivo. O grupo atuou bem, conseguimos colocar nossa estratégia e vencemos”, conta Gabriel Pereira, que nessa temporada atuou em duas partidas pelo Campeonato Paulista e uma pela Copa do Brasil.

"“Aprendo todos os dias no Corinthians e sigo em evolução para atender o treinador sempre que ele precisar. Tenho os pés no chão e trabalho duro, aproveito todas as oportunidades para mostrar o meu futebol”, explica o jogador.