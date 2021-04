Com tranquilidade, Corinthians bate Salgueiro e se classifica para segunda fase da Copa do Brasil

Na noite da última quarta-feira (17), o Corinthians viajou para enfrentar o Salgueiro pela primeira fase da Copa do Brasil. Jogando fora de casa, no Estádio Cornélio de Barros Muniz, o alvinegro paulista venceu por 3 a 0 com gols de Jemerson, Ramiro e Mateus Vital.

A partida

Logo aos três minutos Fagner achou Jô no meio, que entrou na área e bateu, mas o goleiro Lucas saiu bem e mandou para escanteio! E nesse escanteio vindo da esquerda Jemerson conseguiu a finalização e colocou a bola no fundo das redes para abrir o placar!

Após o gol o Corinthians seguiu mantendo a posse e pressionando o Salgueiro, mas sem sustos. Quem chegou foram os donos da casa, em um chute de longe de Morielândia, mas a bola foi nas mãos de Cássio. Aos 23, um minuto depois, em um cruzamento da direita, Ranieri conseguiu cabecear forte no canto direito, mas Cássio voou para buscar a bola.

Com 34 minutos o Corinthians chegou de novo, em um cruzamento da direita com Fagner para Mateus Vital, que cabeceou para fora com perigo, pelo lado esquerdo do goleiro!

A primeira jogada de perigo da segunda etapa foi um cruzamento da direita que a defesa afastou para dentro da própria área, na direita, para Ramiro chegar batendo e estufando as redes do goleiro Lucas para ampliar o placar aos 12!

Aos 29 Daniel bateu de longe e obrigou Cássio a espalmar para escanteio, salvando o Timão! E com 41 Vital recebeu na esquerda, arrumou e bateu rasteiro no canto esquerdo, mas o goleiro Lucas, em dois tempos, salvou o Salgueiro.

Aos 48 Vital reeditou sua jogada de perigo, mas recebendo na esquerda, com mais espaço, passou por dois jogadores e bateu no canto esquerdo de Lucas, que nada pode fazer além de ver um golaço corintiano!

Hora de conferir os gols da vitória alvinegra sobre o Salgueiro-PE pela primeira fase da @CopadoBrasil! Jemerson, Ramiro e @MateusVital balançaram as redes hoje!



— Corinthians (@Corinthians) March 18, 2021

Agora o Corinthians pega o Retrô-PE na segunda fase da Copa do Brasil, ainda sem data por conta do avanço da pandemia no Brasil. Isso influencia também nos campeonatos estaduais.

O Corinthians não sabe quando voltará a campo, enquanto o Salgueiro joga no sábado (20), às 18h15, pela Copa do Nordeste, contra o Confiança, mas a partida ainda pode ser adiada em algum possível lockdown em Sergipe.