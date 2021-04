Fluminense encara Boavista em busca da terceira vitória seguida no Cariocão

Boavista e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (23), no estádio Elcyr Resende, em Saquarema, às 18h. O duelo é válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor busca a terceira vitória seguida, enquanto o Verdão quer vaga para a semifinal. A VAVEL Brasil acompanha todos os lances em tempo real.

Ao todo, foram 15 jogos entre as equipes, com vantagem para o Fluminense. Já que foram oito vitórias, contra quatro do Boavista. Além disso, houve três empates. O último duelo ocorreu em 1º de fevereiro de 2020, no Maracanã, pelo Estadual. O Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Caio Dantas.

Boavista deve ter a mesma escalação

Com cinco pontos, o Verdão é o sétimo colocado. A equipe ficou no empate sem gols com o Botafogo na estreia. Na rodada seguinte, bateu o Bangu, por 2 a 0. Já na terceira rodada empatou em 1 a 1 com o Macaé. Enquanto na última rodada perdeu para o Nova Iguaçu, por 2 a 1. Sem suspensos ou lesionados, o técnico Leandrão deve repetir as escalações anteriores que, inclusive, conta com velhos conhecidos do Tricolor, como Elivelton e Fernando Bob.

Provável escalação: Ary Rian; Gabriel Cassimiro, Vitão, Elivelton, Jean Victor, Ralph, Jucilei, Caio Felipe, Erick Flores, Vitor Feijão e Michel Douglas.

Fluminense ainda não terá os titulares

O Tricolor é o quarto colocado, com seis pontos. A equipe perdeu para o Resende, por 2 a 1, de virada, na estreia. Na sequência, mais uma derrota, dessa vez para a Portuguesa, por 3 a 0. Mas se recuperou nas rodadas seguintes, quando venceu o Flamengo e o Bangu, ambos por 1 a 0. E para a partida, a tendência é que o técnico Roger Machado repita a escalação das duas últimas rodadas. Já que grande parte dos atletas do time principal retornou há menos de uma semana.

Provável escalação: Marcos Felipe; Igor Julião, Matheus Ferraz, Frazan e Danilo Barcelos; Wellington, Yuri, Michel Araújo e Caio Paulista; Gabriel Teixeira e Ganso.

Arbitragem

O árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz comanda a partida. Seus assistentes serão Michael Correia e Thiago Rosa de Oliveira Esposito.