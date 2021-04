Grêmio arranca empate com São José em jogo atrasado pelo Gauchão

O Grêmio visitou o São José no Estádio Francisco Noveletto e empatou por 1 a 1, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Os gols da partida foram marcados por Luiz Eduardo, para o São José e Pedro Lucas para o Grêmio. Com o empate, o tricolor assumiu a liderança do Campeonato Gaúcho com 10 pontos e uma partida a menos, já o zequinha ocupa a décima colocação com 4 pontos ganhos.

Primeiro tempo

A primeira etapa foi bastante disputada e com um leve domínio do Grêmio, que conseguiu criar boas chances. Pelo lado gremista, Ferreira teve a grande chance do primeiro tempo, onde saiu cara a cara com o goleiro mas acabou desperdiçando a oportunidade abrir o placar. No entanto, isso não abalou o camisa 11 do tricolor, que estava querendo jogo e foi o principal destaque do Grêmio na primeira etapa. O Grêmio ainda perdeu Gui Azevedo aos 36 minutos do primeiro tempo, o garoto sentiu na corrida e foi substituído por Léo Chú.

Pelo lado do São José, o time encontrou dificuldades de atacar o Grêmio e teve diversos erros de passes, que geravam contra-ataque para o tricolor. O São José teve a chance de abrir o placar ainda na primeira etapa com Rafael Tavares, que recebeu de Léo Príncipe pela direita, no entanto, o atacante acabou chutando na defesa e a bola sobrou para o goleiro Brenno realizar defesa.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o São José foi mais ousado e conseguiu abrir o placar aos 8 minutos do segundo tempo, após falha do zagueiro Rodrigues, que atrapalhou a saída do goleiro Brenno e Luiz Eduardo empurrou a bola para rede. Na jogada, Brenno acabou acertando a cabeça de Luiz Eduardo, que recebeu atendimento no gramado. O goleiro foi advertido com o cartão amarelo.

Na insistência e habilidade de Ferreira, o Grêmio conseguiu o empate aos 27 do segundo tempo com Pedro Lucas, que recebeu livre na área após Ferreira driblar a marcação na ponta direita e dar uma bela assistência. O garoto marcou seu primeiro gol como profissional e foi um dos destaques da partida. Após o gol, o Grêmio foi em busca da virada e teve chances de marcar o segundo, no entanto, o time comandado por Alexandre Mendes não conseguiu empurrar a bola pra rede e a partida terminou empatada.

O atacante Léo Chú, do Grêmio, acabou sendo expulso no finalzinho do jogo após o juiz entender que o garoto simulou um pênalti. Léo Chú já tinha cartão amarelo no jogo pela mesma infração e foi mandado para o chuveiro mais cedo.

Situação dos times e próximos jogos

O São José acabou ficando na 10ª colocação, com 4 pontos ganhos. Na próxima partida, enfrenta a equipe do Ypiranga, no dia 25, fora de casa. Já o Grêmio, fica assume a liderança com 10 pontos ganhos e 1 jogo a menos. A próxima partida do tricolor é na quinta-feira (25), onde visita a equipe do Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi.