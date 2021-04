Em noite inspirada de Brenno, Grêmio vence Aimoré pelo Campeonato Gaúcho

A base vem forte! Com time formado por jovens, o Grêmio bateu o Aimoré na Arena na noite desta sexta-feira. Em partida válida pelo Campeonato Gaúcho, Gui Azevedo e Ricardinho marcaram para garantir mais três pontos na competição.

O Tricolor é o líder da competição neste começo de rodada, com nove pontos. O Aimoré é sétimo, com seis.

Com a bola rolando, os guris gremistas mostraram categoria na primeira etapa. Aos 15 minutos, Ferreira aproveitou bobeira da defesa adversária, avançou e finalizou para o goleiro Raul defender.

Aos 30, após passe espetacular de Pedro Lucas, que foi um dos destaques da partida, Guilherme Azevedo sofreu falta na área e arbitragem marcou o pênalti. O próprio camisa 17 do Tricolor foi para a cobrança e abriu o placar na Arena do Grêmio.

Mesmo na frente, o Grêmio continuou se impondo, com os jovens mostrando habilidade em campo. Aos 42 minutos, após cobrança de falta que desviou na barreira, Ricardinho confiou e dividiu com o goleiro Raul, conseguindo mandar pro fundo do gol!

No segundo tempo, o Aimoré teve mais espaços para aparecer no ataque, o que os visitantes não contavam era com a noite inspirada do goleiro Brenno. Aos nove minutos, Bruno levantou na área e Érico finalizou com muito perigo de cabeça, o goleiro gremista operou um milagre para evitar o gol.

Aos 29, foi a vez de Isaías parar no paredão gremista duas vezes. Na primeira, ele recebeu na pequena área e finalizou para excelente defesa de Brenno, na sobra, ele tentou novamente e o goleiro se recuperou rapidamente para ficar com a bola.

O Grêmio também teve boas oportunidades na etapa final. Uma com Ferreirinha, que partiu em velocidade mas acabou carimbando Raul, e a outra com Bitello, que arriscou da fora da área para o goleiro fazer a defesa.

Já nos minutos finais, Brenno fez mais um milagre na Arena do Grêmio. Neto aproveitou passe da esquerda e ficou na cara do gol, mas a estrela do jovem goleiro tricolor brilhou e ele fez a defesa.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o São José, às 20h da segunda-feira, no Francisco Noveletto. O Aimoré vai ao estádio Boca do Lobo enfrentar o Pelotas às 20h da quarta-feira.