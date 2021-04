Alexandre Mendes elogia garotos do Grêmio na Libertadores: "Inteligentes e capacitados"

O Grêmio venceu o Ayacucho, por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (16), no Equador e garantiu a classificação para a terceira fase da Libertadores. A equipe foi comandada pelo auxiliar-técnico, que substitui Renato Portaluppi, de férias até o próximo dia 22. Em entrevista, Alexandre Mendes negou que houvesse “salto alto” após a vitória por 6 a 1 na ida, com os titulares.

“Não existe salto alto. Existe sim um entendimento do jogo. Oscilamos um pouco no início, até pela falta de experiência da equipe, pouco treinamento. Ajustamos algumas questões que vimos que não estavam dando certo no primeiro tempo e eles (garotos) corresponderam à altura. Jogadores extremamente inteligentes e capacitados em desenvolver um futebol de boa qualidade” disse Alexandre Mendes.

Em seguida, o auxiliar completou elogiou a base do Tricolor gaúcho: “Agradecer, logicamente, ao Grêmio e à fábrica que o Grêmio tem em relação à formação de atletas. É muito importante para que a gente possa dar continuidade ao futebol. Quando o Renato precisar, nós teremos atletas mais experientes e mais capacitados para jogarem no time de cima” encerrou.

Agora o Grêmio volta suas atenções para o Campeonato Gaúcho. Já que na sexta-feira (19) enfrenta o Aimoré. O duelo, válido pela 5ª rodada da primeira fase do Estadual, será na Arena, às 20h.