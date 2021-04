Capitão do único invicto no Carioca, Rodrigo Yuri vibra com fase do Madureira

O Madureira segue invicto no Campeonato Carioca de 2021. Depois de um grande triunfo contra o Bangu, conquistado apenas nos acréscimos do segundo tempo, o Tricolor Suburbano é o único time que ainda não perdeu no estadual. São três empates e duas vitórias. O sucesso pode ser creditado, principalmente, à garra da equipe, que tem mostrado um grande poder de superação dentro das partidas.

“As melhores virtudes da equipe são a disposição e a união. Dentro de campo procuramos nos doar o máximo, consequentemente sempre estamos próximos da vitória” – afirma o capitão da equipe, Rodrigo Yuri.

Líder dentro das quatro linhas, ele vê como grande diferencial a mescla de liderança e experiência dos jogadores.

“Naturalmente a figura do capitão carrega a liderança. Por outro lado, nosso grupo é muito experiente e conta com líderes importantes dentro e fora de campo. Esse é um diferencial para a gente”.

O bom começo anima, principalmente pois a posição na tabela de classificação já permite sonhar com uma vaga entre os quatro clubes classificados para o mata-mata final. Entretanto, para Rodrigo, o momento ainda é de muito foco e trabalho, para que os frutos possam ser colhidos mais à frente.

“Vamos batalhando jogo a jogo vislumbrando estar no G4 e, consequentemente, em uma semifinal. Sabemos que temos que ter os pés nos chão e continuar trabalhando firme, com humildade”.

Rodrigo atou em todas as partidas, jogando os 90 minutos (450 no total) e marcou um gol, na estreia contra o Volta Redonda. A próxima partida do clube será no sábado (27/03), contra o Vasco da Gama, no Estádio Los Larios, em Xerém.