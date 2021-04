Vasco anuncia contratação do atacante Léo Jabá por empréstimo

O Vasco anunciou nesta quinta-feira (25), a contratação por empréstimo do atacante Léo Jabá, de 22 anos. O atacante vem do PAOK, da Grécia, onde conquistou o título nacional pelo clube. A contratação do atacante teve a permissão do técnico Marcelo Cabo.

Léo Jabá, passou por exames médicos e, após ser aprovado, assinou contrato com o Gigante da Colina, até o fim do ano. O atleta, ex-Corinthians, atua pelos lados do ataque e se encaixa no perfil que o Vasco busca. Vale lembrar, que o Vasco tem feito contratações por produtividade, e com Jabá não será diferente.

O Vasco arcará com uma pequena parte do salário, correspondente ao auxílio moradia. O contrato poderá ser encerrado no fim de junho, sem custos, caso ele não jogue um determinado percentual de partidas. O Vasco ainda negociou com PAOK uma taxa de vitrine caso ele seja vendido até março de 2022.

Em novembro de 2019, Jabá foi submetido submetido a uma cirurgia no ligamento colateral do joelho direito e, desde então, pouco jogou.

O novo atacante vascaíno, é o quarto reforço para temporada. Além dele, chegaram o zagueiro Ernando, o lateral Zeca e o meia Marquinhos Gabriel. Todos também, por contrato de produtividade.