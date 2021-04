Vasco bate Macaé e conquista primeira vitória com Marcelo Cabo

Deu o Gigante da Colina! Pela quinta rodada do Campeonato Carioca, o Vasco encarou o Macaé e teve muito trabalho para vencer a primeira sob comando do técnico Marcelo Cabo. Então,o placar de 3 a 1 na noite de quarta-feira (24) foi o mais importante, mesmo que a atuação Cruzmaltina não tenha sido uma das melhores.

Longe de agradar seu torcedor, o Vasco fez um primeiro tempo avassalador, o time cruzmaltino dominou o primeiro tempo do jogo, chegando a ter 74% de posse de bola e surpreendentes dez escanteios, nove deles, durante os 20 minutos iniciais. E foi através do escanteio que surgiu o gol vascaíno. Aos 18 minutos do primeiro tempo Carlinhos cobrou na primeira trave e, após desvio, Gabriel Pec chegou finalizando para abrir o placar. Doze minutos depois, o Macaé fez o favor de pagar com a mesma moeda. Após uma cobrança de escanteio o zagueiro Dante subiu mais alto que a zaga e, de cabeça, entre três zagueiros, empatou para o Macaé.

Depois do intervalo...

No segundo tempo, o time vascaíno voltou a pressionar o time do Norte do Rio, mas não com tanta intensidade como no primeiro tempo. Aos 35 minutos de jogo, Vinícius faz bela jogada pelo lado direito do campo e rola para Tiago Reis, que é derrubado na área e o juíz marca pênalti para o time vascaíno. Marquinhos Gabriel, que foi contratado para ser o homem das bolas paradas do time vascaíno, não desperdiçou e marcou o segundo gol do jogo. No apagar da luzes, o paraguaio Matías Galarza, marcou um golaço de perna esquerda, para dar números finais ao jogo. No fim das contas o placar ficou 3 a 1 para o time vascaíno.

Com a primeira vitória conquistada na Taça Guanabara, o Vasco chega a cinco pontos e ocupa momentaneamente a oitava posição na tabela de classificação. O Macaé com a derrota segue ocupando a última colocação do campeonato.

Próximo confronto

Na próxima rodada do Carioca, o Vasco encara o Madureira, às 15h30 do sábado (27), no Estádio São Januário. O time do Macaé volta a entrar em campo no domingo (28), às 15h30, para enfrentar a Portuguesa-RJ, em estádio ainda não definido.