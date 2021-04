Vasco sofre mas avança na Copa do Brasil após empatar com Caldense

O Vasco viajou até Poço de Caldas para enfrentar a equipe do Caldense, jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Um duelo inédito, onde as equipes vivem momentos diferentes, a equipe Mineira invicta na temporada e já a equipe Carioca buscando sua primeira vitória. O retrospecto se manteve o mesmo, pois o jogo ficou somente no empate por 1 a 1.

A partida que aconteceu no Estádio Doutor Ronaldo Junqueira teve o Vasco saindo na frente com gol de Marquinhos Gabriel e Bruno Oliveira empatando no final.

​​​​​​Primeiro tempo bem jogado

Início de jogo bem disputado, os dois times buscando atacar sempre, mesmo com a vantagem do empate a equipe Carioca não se acomodou e foi quem teve mais perigo mesmo sendo inferior no número de finalizações, mas conseguiu ter mais posse de bola e assim abriu o placar na primeira etapa.

O primeiro grande lance de perigo veio aos 19 com um belo chute de Andrey e ótima defesa do goleiro Passarelli; o Vasco continuou atacando e explorando bem o ataque pela esquerda, foi quando aos 23 Bruno Gomes faz uma bela jogada e Talles Magno é parado pelo paredão da Caldense.



O time da Caldense tem seu grande lance de perigo aos 27 após uma atrapalhada de Bruno Gomes, Amarildo se aproveita finalizando, mas com uma bela defesa de Lucão o gol é impedido.

O gol do Vasco saiu de uma bola parada aos 33, Marquinhos Gabriel converteu a cobrança de falta e contou com um desvio na barreira, assim tirando qualquer tipo de reação de Passarelli.

Segundo tempo eletrizante e dramático para o Vasco

O segundo tempo já começou a todo vapor com seis finalizações com oito minutos de jogo, demonstrando o quão dramático seria. O Vasco volta pressionando buscando marcar seu segundo gol e logo aos quatro Gabriel Pec desperdiça uma ótima chance dentro da pequena área.

A equipe comandada por Marcos Paulo tendo que virar o placar para se classificar, faz duas substituições ofensivas, adiantando suas linhas de marcação e assim conseguiu jogar mais no campo de seu adversário criando jogadas e achando espaços para finalizar sem dar brechas ao Vasco.

Marcelo Cabo sentiu o bom momento de seu adversário e fez um pacotão de substituições tentando esfriar a pressão e reforçando seu meio de campo onde estava com uma certa fragilidade.

Depois de muita pressão com 13 finalizações, finalmente a equipe de Minas conseguiu balançar as redes, Bruno Oliveira em uma jogada individual pela direita marca um belo gol empatando a partida aos 36.

Mesmo sendo muito superior as finalizações com 29 x 7, a equipe do Caldense é eliminada da Copa do Brasil, mas mantém sua invencibilidade na temporada e volta a focar no campeonato Estadual. Já a equipe do Vasco mantém a escrita de nunca ter sido eliminado na primeira fase e avança de para enfrentar o Tombense.

Próximos desafios

O Vasco no próximo domingo (21), enfrenta seu rival Botafogo pelo Campeonato Carioca, jogo em São Januário às 18h. A Caldense enfrenta pelo Campeonato Mineiro a equipe do URT, domingo (21).