Roger Machado lamenta derrota do Fluminense no fim: "Espero que não impacte lá na frente"

O Fluminense foi derrotado pelo Volta Redonda por 3 a 2 na tarde desta sexta-feira (26), pela sexta rodada do Campeonato Carioca 2021. Apesar de um bom volume de jogo, o Tricolor das Laranjeiras saiu atrás no placar, conseguiu empatar a partida, mas sofreu o gol da derrota nos minutos finais da segunda etapa.

O nome da partida foi Alef Manga, atacante do Voltaço, que marcou dois gols, o primeiro e o último da vitória sobre o Flu. O Esquadrão de Aço abriu o placar com João Carlos e ampliou ainda na primeira etapa, com Manga. No segundo tempo, Fred empatou para os mandantes com dois tentos assinalados, mas Alef deu números finais à partida já aos 44 da etapa final.

Mesmo com a derrota, o Fluminense teve bom volume de jogo e boas jogadas trabalhadas, o que demonstra uma evolução no time de Roger Machado que disputa a Libertadores nesta temporada. Após a partida, o comandante do Flu lamentou os três pontos deixados para trás e afirmou que espera que não impactem no restante da competição.

"Sempre é prejudicial deixar três pontos. A gente espera que não impacte lá na frente, mas sempre impacta", declarou.

Falta de ritmo e lição do jogo

Para a partida, o Fluminense contou com o retorno de alguns titulares importantes como Egídio, Nenê e Fred. O técnico Roger Machado falou que não existe falta de entrosamento e da lição que a partida deixou.

"A falta de entrosamento não existe porque esses jogadores estavam atuando juntos na última temporada. A gente não conseguiu solucionar os problemas que a partida nos apresentou. O que fica para mim é a reação no segundo tempo, que permitiu voltar para a partida. A lição é entrar desde o primeiro tempo concentrado, independentemente do cenário", concluiu.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Volta Redonda assume a liderança do Campeonato Carioca 2021, com 13 pontos conquistados, enquanto o Fluminense é o terceiro colocado, com nove.

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira (30), contra o Vasco, às 21h35, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda/RJ. Já o Volta Redonda recebe, na quinta-feira, às 18h, o Boavista, também no Raulino.