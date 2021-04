Fluminense enfrenta Volta Redonda na busca pela quarta vitória seguida no Cariocão

Fluminense e Volta Redonda se enfrentam nesta sexta-feira (26), no estádio Elcyr Resende, em Saquarema, às 16h. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Além disso, será realizada fora da capital como forma de conter a propagação do novo coronavírus. A VAVEL Brasil acompanha todos os lances em tempo real.

Ao todo, foram 80 jogos entre as equipes, com vantagem para o Fluminense. Já que foram 52 vitórias, contra 13 do Volta Redonda. Além disso, foram 15 empates. O último duelo ocorreu em 28 de junho de 2020, também pelo Cariocão. O Voltaço venceu por 3 a 0. Saulo Mineiro, duas vezes, e Pedrinho marcaram os gols da partida.

Fluminense deve ter a volta de mais titulares

Com nove pontos, o Tricolor é o terceiro colocado. Na estreia, perdeu para o Resende, por 2 a 1, de virada. Na partida seguinte, foi goleado pela Portuguesa, por 3 a 0. Mas se recuperou e venceu os três jogos seguintes. Bateu o Flamengo e o Bangu, ambos por 1 a 0, e, na última rodada, o superou o Boavista, por 2 a 0.

Como já adiantou o técnico Roger Machado, o Fluminense deve ter a volta de mais alguns titulares para esta partida. Logo, a zaga pode ser formada por Nino e Luccas Claro. Já Nenê pode ser titular no meio, com Fred no ataque, ao lado de Lucca.

Provável escalação: Marcos Felipe; Igor Julião, Nino, Matheus Ferraz (Luccas Claro), Danilo Barcelos (Egídio); Martinelli, Yago Felipe, Michel Araújo (Nenê); Gabriel Teixeira, Fred e Lucca (Luiz Henrique).

Caio Vitor pode ser titular no Volta Redonda

O Voltaço é o vice-líder, com 10 pontos. Ficou no empate em 2 a 2 com o Madureira na primeira rodada. Na sequência, venceu o Vasco, por 1 a 0. Inclusive, bateu a Portuguesa, na terceira rodada, e o Macaé, na quarta, pelo mesmo placar. No entanto, na última partida, perdeu para o Resende, por 1 a 0.

Para a partida, o técnico Neto Colucci pode promover algumas mudanças na equipe. Uma delas pode ser a volta de Caio Vitor ao time titular, na vaga de MV. O único desfalque é Hiroshi, lesionado e que ainda não estreou. Não há suspensos.

Provável escalação: Andrey Ventura; Oliveira, Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr. e Luciano Naninho; MV, Alef Manga e João Carlos.

Arbitragem

O árbitro Bruno Arleu de Araújo comanda a partida. Seus assistentes serão André Roberto Smith Silveira e Carlos Áquilla Lima da Conceição.