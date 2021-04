Flamengo empata com Boavista e reassume topo do Carioca

Segue o líder! Na noite deste sábado (27), Flamengo encarou o time do Boavista, em Bacaxá, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O time rubro-negro saiu perdendo o jogo, mas foi atrás do empate em 1 a 1 e por pouco não conseguiu a vitória. Apesar do tropeço, o Flamengo chegou aos 13 pontos e retomou a liderança da Taça Guanabara, que era do Volta Redonda até o início do jogo.

Primeiro tempo

Nos primeiros minutos de jogo os dois times já mostraram que o jogo ia ser pra lá de animador. Isso porquê, o time do Boavista fez uma saída de bola ousada logo no primeiros segundos de jogo.

Mas gol mesmo aconteceu aos 22 minutos, quando o lateral-esquerdo Jean, recebeu na entrada da área e acertou um belo chute no canto, para abrir o placar do jogo.

Depois do gol tomado o time rubro-negro percebeu que não dava pra bobear com o time de Saquarema. E 6 minutos depois do gol tomado, Flamengo deu o troco, para a infelicidade do goleiro do Boavista. Pois Vitinho recebeu cruzamento rasteiro de Michael, para finalizar e a bola bater no goleiro Klever, antes de entrar para o fundo das redes.

Segundo tempo só deu Flamengo !

Querendo se isolar na liderança do campeonato, Flamengo começou a criar diversas chances de gol, mandou e desmandou no jogo. Mas não contava com uma noite inspirada do goleiro do Klever, do Boavista, que contribuiu com muitas defesas, deixando o jogo tudo igual para as duas equipes. No fim das contas o empate de 1 a 1 ficou com um sabor amargo para o time rubro-negro, e para o Boavista ficou de bom tamanho.

Gabigol em noite apagada

O artilheiro rubro-negro, fez sua estréia na temporada 2021, neste sábado (27), contra o Boavista. O atacante estava irreconhecível dentro de campo. O time do Boavista não deu nem se quer espaço para o atacante pensar. Foi através de um passe errado do atacante, que o time do Boavista fez seu gol. No segundo tempo desperdiçou diversas chances, que poderia dar outro rumo ao jogo.

Próximos confrontos

A próxima rodada do Cariocão 2021 será disputada no meio da semana. O Flamengo vai enfrentar o Bangu na quarta-feira (31), com local e horário ainda a serem definidos, uma vez que as cidades do Rio de Janeiro e Niterói não podem receber jogos durante o período de circulação restrita. Por sua vez, o Boavista vai encarar pela frente o vice líder Volta Redonda, às 18 horas da quinta-feira (1º), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda/RJ.