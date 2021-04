Com um a mais, Botafogo não consegue segurar resultado e sofre empate da Portuguesa

O Botafogo recebeu a Portuguesa-RJ na tarde deste domingo (4), e ficou apenas no empate por 1 a 1, no estádio Giulite Coutinho. O ponto conquistado, no entanto, teve um gosto amargo. Isso porque o Alvinegro teve um homem a mais desde o primeiro tempo.

Expulsão e polêmica ditam ritmo do jogo

O time de General Severiano começou bem no jogo e abriu o placar ainda antes do primeiro minuto de jogo. Felipe Ferreira recebeu de Marcinho e empurrou para o fundo das redes. Aos 26' da primeira etapa, Jhuliam empurrou para o fundo das redes e empatou o jogo, mas o árbitro anulou alegando um toque de mão, o que gerou polêmica e irritação dos jogadores da Portuguesa-RJ.

Não demorou muito até que Muniz, da Lusa, fosse expulso. O volante tentou parar um ataque de Rafael Navarro e recebeu o cartão vermelho direto.

Na segunda etapa, nova polêmica: Romarinho roubou a bola, foi derrubado próximo à área e o juiz marcou falta. Os jogadores da Portuguesa-RJ foram à loucura pedindo pênalti e expulsão de Marcinho, o que não aconteceu. Aos 30', um golaço deixou tudo igual. Chay pegou a sobra na entrada da área, dominou no peito e emendou um chutaço no ângulo. E ficou nisso. Botafogo 1x1 Portuguesa.

Tabela e próximos jogos

Com o empate, o Botafogo chega aos 11 pontos e aparece em quarto na tabela de classificação, mas pode ser ultrapassado pelo Fluminense, que joga contra o Macaé na terça-feira (6). Com 14 pontos, a Portuguesa está na terceira colocação.

Os dois times só voltam a campo pelo Campeonato Carioca no próximo domingo (11). O alvinegro enfrenta o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, enquanto a Portuguesa recebe o Bangu no Estádio Luso-Brasileiro.