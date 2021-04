Bruno Pivetti fala sobre decisão que Tombense tem na Copa do Brasil contra o Vasco

Sob o comando de Bruno Pivetti, o Tombense se prepara para enfrentar o Vasco, quarta-feira (07), no Almeidão, pela segunda fase da Copa do Brasil.

A decisão será em jogo único e quem vencer seguirá para a terceira fase da competição nacional.

“Começamos a pensar nessa partida somente após o desafio contra o Athletic Club. Sabemos da tradição do Vasco da Gama. Claro que será um confronto extremamente difícil, mas a nossa pretensão é de passar de fase na Copa do Brasil justamente por aquilo que planejamos para a nossa temporada, sabemos que temos condições, competência e um nível alto de confiança para fazer um bom papel diante do adversário”, explica Bruno Pivetti.

Os atletas se reapresentaram na manhã desta segunda-feira (5), para exames da Covid-19 e treinam pela tarde.

Em caso de igualdade no tempo regulamentar, a decisão para a vaga na próxima etapa da Copa do Brasil será definida nas cobranças de penalidade.