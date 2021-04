Atlético-MG oficializa contratação de Tchê Tchê a pedido de Cuca

Agora é oficial: Tchê Tchê é o novo jogador do Atlético-MG. O volante, que foi um pedido do técnico Cuca à diretoria, foi oficializado pelo clube na tarde desta terça-feira (6). Ele chega cedido por empréstimo pelo São Paulo até o fim de maio de 2022, com passe pré-fixado, numa negociação sem custos, porém em que o alvinegro arcará com 100% dos vencimentos do volante.

O atleta chegou em Belo Horizonte nesta segunda-feira (5) e passou passou por exames clínicos, antes de assinar contrato.

Nesta terça, o volante realizou trabalhos internos na Cidade do Galo. A data da apresentação do jogador ainda não foi divulgada pela assessoria de imprensa do Galo.

A expectativa é de que Tchê Tchê já esteja à disposição de Cuca para o clássico de domingo (11), contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro. Como ele vinha treinando e jogando normalmente pelo São Paulo, a comissão técnica só aguarda o registro do jogador no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

Homem de confiança de Cuca

O nome de Tchê Tchê foi um pedido exclusivo do treinador Cuca, que, de acordo com informações de bastidores, apontou o volante como futura peça importante para o time de Belo Horizonte conquistar bons resultados. Atualmente, o Galo conta com Allan, Jair e Alan Franco como jogadores de marcação no meio de campo. Este último, no entanto, não vem sendo utilizado pela comissão técnica devido ao limite de estrangeiros permitidos na lista de atletas relacionados.

O técnico e o meio-campista recém contratado se conhecem desde 2016, quando trabalharam juntos pela primeira vez no Palmeiras. Já em 2019, os dois voltaram a se encontrar no São Paulo. Na época, Cuca também pediu a contratação do jogador que estava no Dínamo de Kiev, da Ucrânia.